"Quem tem filhos tem perguntas a fazer todos os dias"

A jornalista da TSF, Rita Costa, modera um debate nas Conversas Pais & Filhos que decorreru em 2017

Por Sara de Melo Rocha 15 Abril, 2021 • 09:03

Depois de mais de cinco anos no ar na TSF, o programa Pais e Filhos chega agora a livro. Coordenado pela jornalista Rita Costa, o livro "Pais e Filhos - As nossas perguntas e as respostas dos especialistas" é lançado esta quinta-feira pela editora Contraponto e surgiu com através de um convite do editor Rui Couceiro.

A jornalista revela que o livro responde a dúvidas frequentes que surgem no dia-a-dia, que chegam por parte dos pais e educadores mas também dos filhos. Estão relacionadas com educação, saúde, desenvolvimento das crianças, incluindo o desenvolvimento cognitivo e emocional.

Um dos objetivos do programa TSF Pais e Filhos, agora em livro, tem sido ajudar a clarificar a informação que chega através dos mais de 70 especialistas, porque "muitas vezes é muito técnica e é muito importante que essa mensagem chegue às pessoas".

A jornalista procura que a informação seja "transmitida de uma forma simples mas não simplista porque depois há aqui uma fronteira que é muito ténue entre a simplicidade e o rigor".

Além disso, Rita Costa lembra que as respostas nem sempre satisfazem o ouvinte, podendo motivar outras perguntas. "Fico satisfeita se uma resposta provocar mais perguntas. Na educação, uma das coisas mais importantes é pensar, refletir, procurar sempre melhorar porque não há pais perfeitos".

Um dos capítulos do livro dedica-se a responder às perguntas das crianças. Rita Costa confessa que "são muitas vezes as perguntas mais surpreendentes e aquelas que os pais têm vergonha de fazer".

Porque é que eu não me posso sujar? Porque é que nunca tens tempo para brincar comigo? São algumas das questões colocadas pelas crianças e jovens. "Aqui há muito consenso relativamente ao tempo de qualidade, aquele tempo que estão com os filhos, que aproveitem bem e que os gozem e que brinquem com eles."

O programa TSF Pais e Filhos está no ar há mais de cinco anos. A rubrica surgiu em parceria com a revista Pais e Filhos, que deixou de ser publicada em 2017. O programa continuou. Inicialmente era coordenado pela jornalista Cristina Santos, até sair da TSF. Na altura, Rita Costa assumiu a coordenação, admitindo que o programa se tornou parte da família.

"Eu costumo dizer que é um filho adotivo ao qual me dediquei e acarinhei desde o início", recorda.

A jornalista admite que a educação e a saúde dos mais novos não eram tópicos que fizessem parte dos temas que abordava no dia-a-dia, apesar de ter curiosidade natural em ver respondidas uma série de questões que se colocam todos os dias.

"Todos os dias, quem tem filhos, tem perguntas a fazer. Mas acabei por perceber que havia aqui muito por descobrir e que era interessante e que podia ajudar outros pais. Então, assumi o filho e cá está ele", .

O livro "Pais e Filhos - As nossas perguntas e as respostas dos especialistas", com prefácio de Carlos Neto e posfácio de Paulo Oom, conta com a colaboração de mais de sete dezenas de especialistas das mais diversas áreas

Entre eles Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas; Augusto Magalhães, oftalmologista pediátrico; Carlos Neto, catedrático e investigador na área da motricidade infantil; Hugo Rodrigues, pediatra; Inês Afonso Marques, psicóloga; Javier Urra, psicólogo; Joana Laranjeiro, autora do blogue Mãe Catita e formadora em Parentalidade Consciente; Laura Sanches, psicóloga clínica; Mário Cordeiro, pediatra; Mário Morais de Almeida, alergologista; Paulo Oom, pediatra; Pedro Strecht, pedopsiquiatra; ou Teresa Paiva, neurologista e especialista em medicina do sono.