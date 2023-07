Quinta do Bill em palco com 70 alunos de escola profissional de Mirandela

O vocalista dos Quinta do Bill elogia o empenho e dedicação dos 75 alunos da orquestra da Esproarte de Mirandela © TSF

Uma das mais prestigiadas bandas de folk e rock de Portugal vai dividir o palco com a orquestra da ESPROARTE - Escola Profissional de Arte de Mirandela, constituída por mais de 70 jovens alunos, no anfiteatro da cidade para uma plateia com mais de três mil pessoas com o rio Tua como pano de fundo.

O vocalista dos Quinta do Bill elogia o empenho e dedicação dos 75 alunos da orquestra da Esproarte de Mirandela, com ensaios em tempo recorde.

"Não me cansei de dar os parabéns aos jovens músicos que, realmente, trabalharam o reportório lindamente. E a prova é que o espetáculo está absolutamente montado e acho que vai ser memorável", acredita Carlos Moisés.

O diretor pedagógico da ESPROARTE entende que este tipo de eventos com figuras ou bandas de renome nacional acabam por trazer ainda "maior motivação e empenho" aos alunos e ao mesmo tempo "dar maior visibilidade" a uma escola profissional de música que vai resistindo no interior há mais de 30 anos.

"Eles são, sensivelmente, 75 elementos e conseguiram coordenar-se em 3 dias, o que para uma orquestra de jovens é algo fantástico. Para eles isto é importante porque estes grupos têm realmente uma projeção nacional muito grande e sabemos que vamos ter um público, no mínimo, de 3 mil pessoas, muito atentos ao nosso trabalho e que acaba por ser também uma divulgação do trabalho da escola e dos cursos", refere José Francisco Dias.

Com este formato "sinfónico", o vocalista dos Quinta do Bill assume que a pretensão é vincar a importância que o ensino artístico tem em Portugal.

"Muitas pessoas desconhecem esta realidade que é o ensino artístico, neste caso concreto, da música, onde muitos jovens trabalham imenso, muitos deles estão a prescindir das suas férias para estar aqui a trabalhar em prol de um conjunto, em prol de um projeto. E isso é muito de louvar e de realçar a importância do ensino artístico da música", diz Carlos Moisés que acrescenta ser um privilégio poder partilhar as canções da banda. "Penso que as pessoas vão reconhecer as canções, obviamente, mas vão perceber que a música é isto mesmo, também é criatividade, podemos partir de um ponto para depois chegar a um objectivo e a um universo musical completamente diferente. Portanto, é isso que vai acontecer aqui em Mirandela", conta.

Com um sólido percurso artístico de mais de 30 anos, os Quinta do Bill reúnem um inigualável acervo de canções que conquistaram um público que junta diferentes gerações. Carlos Moisés conta que neste concerto com a Orquestra Sinfónica ESPROARTE, para além de revisitarem as canções intemporais, com novos arranjos originais e novas sonoridades, também pretendem cativar as novas gerações.

"As nossas canções, muitas delas já são, como costumo dizer, património de todos, porque fazem parte já da vida das pessoas há muito tempo. Por outro lado, também é bom para nós porque estamos a conquistar novos públicos, sendo que para nós também é bom sentir que as nossas canções têm potencial e têm vivacidade para serem transformadas, no fundo, não perdendo a essência, como é óbvio. Mas basicamente é esse o grande desafio e é muito gratificante", confessa.

Apesar de ser um espetáculo com muitos músicos em palco, "não vai perder a energia que as pessoas conhecem dos Quinta do Bill. Portanto, para todos os efeitos, as pessoas vão ser convidadas a participar no espetáculo e, no fundo, vai ser uma festa", garante Carlos Moisés

O espetáculo que junta Quinta do Bill e a orquestra da Escola Profissional de Arte está agendado para esta noite, às 22 horas e marca o arranque das festas da cidade de Mirandela que vão prolongar-se até 6 de agosto.