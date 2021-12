Rão Kyao, a tocar música de Gandhi

© creditos reservados

"Vaishnav Jan to Tene Kahiye", o tema que Gandhi mais ouvia e que se foi transformando numa espécie de hino não oficial da nação indiana, é a musica que Rão Kyao, recriou a pedido do governo Indiano, era a música que Ghandi mais ouvia e daí se ter tornado, na canção que o identifica e que de uma certa maneira identifica a luta indiana pela independência.

Com este desafio Rão Kyao foi à procura do caminho que Ghandi aponta e fez daí um novo disco, que vai mostrar ao vivo no Templo Radha Krishna | Comunidade Hindu de Portugal, dentro da cultura na rua da EGEAC a empresa da câmara de Lisboa.

Rão Kiao ao vivo, nesta homenagem a Rão Kyao, dentro do tempo onde a comunidade hindu se reúne e onde a música que Ghandi tanto ouvia, agora também com um ligeiro sotaque português com a guitarra a trinar os acordes.

Rão Kyao no Templo Radha Krishna | Comunidade Hindu de Portugal, amanhã sábado, dia 18, às 21h00.