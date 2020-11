Raquel, Morre aos 99 anos

© creditos reservados

Por José Carlos Barreto 12 Novembro, 2020 • 08:00

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa Raquel, na noite passada, aos 99 anos de idade. A sua morte causa-nos uma enorme tristeza mas as memórias que nos deixa são também razão de alegria por termos feito parte da grande aventura que foi a sua vida. Agradecemos todas as mensagens de conforto que temos recebido. Tudo começa pelo epitáfio, ou não estivéssemos a falar de morte de Raquel, da própria Raquel Castro. Noventa e nove anos de idade para a Raquel, que deixa em testamento o que deve ser dito no seu próprio velório. Três vozes, falam por si próprios e por ela. A confusão pode ser essa a vida que aconteceu até agora é real, a partir daqui tudo é ficção porque vai-se contar a história desta mulher até aos 99 anos, e que quer que se diga no velório, com o caixão em cena, sim! Neste espetáculo a Raquel morreu, aos 99 anos, em 2080, morte, há sempre aqui a morte sempre em fundo. Poderemos nós fazer fintas ao destino, É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa Raquel, na noite passada, aos 99 anos de idade.

texto e encenação Raquel Castro, apoio dramatúrgico Pedro Gil, apoio à criação Keli Freitas, desenho de luz Daniel Worm, cenografia e figurinos

Ângela Rocha, sonoplastia e música original, Diogo Almeida Ribeiro, direção de produção Vítor Alves Brotas/Agência 25, interpretação Joana Bárcia, Nuno Nunes, Raquel Castro, Rita Morais, coprodução Barba Azul, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Nacional São João

apoio financeiro Fundação GDA

Morte de Raquel, estreia hoje, quinta feira 12 de novembro de 2020,, no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica até ao próximo domingo dia 15.