"ReConstituição portuguesa": um exercício de liberdade poética

Por Teresa Dias Mendes 23 Abril, 2022 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir da Constituição do Estado Novo, uma tribo de poetas e de ilustradores semeia a liberdade rasurando o texto de 1933, com palavras e desenhos que transformam um símbolo do fascismo num grito de liberdade poética. Rasurar foi o gatilho da inspiração para os poetas. A técnica da blackout poetry fez o resto. "Pode ser um folheto, um jornal, um livro, desta vez foi o texto da Constituição de Salazar", e só depois os ilustradores pegaram no lápis azul dando imagens às palavras. A Companhia das Letras editou e o livro é lançado no dia em que se comemoram os 48 anos do 25 de Abril.

Ouça aqui a entrevista da TSF 00:00 00:00

"Às vezes a falta de liberdade também ajuda à criatividade. O texto é muito burocrático, e é complicado encontrar poesia naquelas palavras. Tem de censurar bem para dali tirar algo." Víton Araújo resume assim o processo de construção desta ReConstituição, "procurando textos de poesia ou mensagens" que subvertessem o sentido do texto original.

Os artigos foram escolhidos ao calhas, os poetas e os ilustradores a dedo: "Portugueses, brasileiros e de países de língua oficial portuguesa."

A página nunca esteve em branco. Os direitos de autor revertem para a Associação 25 de Abril.