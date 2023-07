Red Hot Chili Peppers: foi "bom", mas "faltaram alguns dos grandes clássicos"

Red Hot Chili Peppers no palco principal do NOS Alive 2023 © Rita Chantre/Global Imagens

Por Maria Ramos Santos/Lusa 07 Julho, 2023 • 06:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ponteiros do relógio marcavam 23h30 quando no palco principal do Alive se davam as boas-vindas aos Red Hot Chili Peppers. Eram a banda mais aguardada da noite pela maioria dos festivaleiros, mas o concerto, apesar de "bom", foi alvo de críticas: "faltaram alguns dos grandes clássicos."

Primeiro ouviu-se um instrumental, durante cinco minutos, seguindo-se da música "Can"t stop". Instantes depois, o vocalista Anthony Kiedis dirigiu-se ao público com um "love you Portugal". Se os fãs já estavam ao rubro, depois desta, os gritos, saltos e aplausos foram ainda mais notórios.

No entanto, a energia ao longo do espetáculo não foi linear.

O concerto marcou o regresso do guitarrista John Frusciante e a apresentação dos novos álbuns "Unlimited Love" e Return of the Dream Canteen", editados no ano passado.

"Eu sei que eles estavam a mostrar um álbum novo, mas de qualquer das maneiras, não sei, eu gostava de ter ouvido músicas mais conhecidas e acho que isso também afetou um bocadinho o público que às vezes estava mais morto", disse a festivaleira Ana Rita, em declarações à TSF à saída do concerto.

Festivaleiros reagem ao concerto de Red Hot Chili Peppers 00:00 00:00

A lua chamou a atenção dos Red Hot Chili Peppers, que a meio da atuação pediram às milhares de pessoas presentes para olharem para trás e observarem o quão bonita estava.

Uma hora e quinze minutos após o início da atuação, os roqueiros abandonaram o palco e as luzes apagaram-se. Mas, os fãs pediram mais.

Ao som de "Under the Bridge" voltaram para mais dez minutos de música. Com o tema "By the way" despediram-se e assim terminou o primeiro dia de Alive no palco principal.

Por cumprir ficou o desejo de Francisco Pereira, que esta quinta-feira à tarde partilhou com a TSF a vontade de subir ao palco para tocar com a banda dos Estados Unidos.

Os bilhetes gerais para a 15.ª edição do Nos Alive estão esgotados, bem como para dia 6 e 7 de julho. Por Algés vão ainda passar nomes como Artictic Monkeys, Sam Smith, Lil Nas X e Queens of The Stone Age.

Por causa do festival, a Câmara de Oeiras anunciou condicionamentos de trânsito, nas vias de acesso e em redor ao Passeio Marítimo de Algés.

Durante todos os dias do festival, entre as 23h30 e as 05h00 da madrugada seguinte, é interrompida a circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a Rotunda junto à Avenida Brasília.

São também esperados "constrangimentos na circulação rodoviária", desta quinta-feira a sábado, a partir das 15h00, na Avenida Brasília e na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, o viaduto CRIL/IC17, em Algés, e a Praça D. Manuel I.

Como alternativa, a Câmara de Oeiras sugere que seja "privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem".