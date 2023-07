Regresso do Super Bock Super Rock ao Meco tem "sabor especial"

Ainda há bilhetes disponíveis para o festival no Meco © José Sena Goulão/EPA (arquivo)

No primeiro dia da 27.ª edição do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que regressa durante os próximos três dias à Herdade do Cabeço da Flauta, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, o diretor da promotora Música no Coração e do evento, Luís Montez, confessa que o regresso a casa "tem um sabor especial".

Em declarações à TSF, o diretor não esconde o entusiasmo por voltar ao local onde já foi "muito feliz", depois de no verão passado o risco elevado de incêndio ter ditado a transferência do festival para o Altice Arena, em Lisboa, e em 2020 e em 2021, a pandemia de Covid-19 ter vaticinado o seu adiamento.

"É o sítio onde já fomos muito felizes e tem um sabor especial por tudo aquilo que passamos o ano passado, voltar aqui a este espaço tão bonito que está tão bem arranjado, tão cuidado à espera de grandes concertos", confessa.

Ouça aqui as declarações de Luíz Montez 00:00 00:00

Sobre a disposição do evento, que apesar de estar semelhante ao da última edição, - com estacionamento ao pé da praia, o parque de campismo depois da encosta e debaixo das árvores, e o espaço do festival localizado no vale - Luís Montez destaca algumas alterações feitas para acomodar os festivaleiros.

O estacionamento está muito maior - tem o triplo do espaço - todo organizado, com torres de iluminação para que se possa identificar à ida onde é que está o carro. Depois, o campismo tem muito mais bocas de incêndio, está todo limpinho, não há ali uma ervinha e então está muito seguro com aquela sombra maravilhosa. E depois, o espaço era um espaço agrícola que reciclamos para o festival", adianta.

Numa noite que conta com géneros musicais desde o punk rock dos Tara Perdida aos The Offspring e com a reunião dos LX-90, o diretor da Música no Coração deixa ainda algumas recomendações aos ouvintes da TSF.

"Para os ouvintes da TSF o Franz Ferdinand é sempre aconselhável e o Black Country, New Road e, claro, eu vou lá estar, à meia-noite, no Father John Misty e a Róisín Murphy também aconselho vivamente a não perderem".

A mobilidade foi um dos "principais focos" assumidos pelo SBSR, que tem como objetivo "incentivar a redução o uso do transporte privado", pelo que Luíz Montez destaca os serviços gratuitos disponibilizados, que contam com "autocarros às 10h00 e às 19h00 a andar para trás e para a frente a transportar gratuitamente os festivaleiros". "É só mostrar a pulseira e siga", acrescentou.

O diretor sublinha que esta "é a maneira mais económica, mais rápida e mais amiga do ambiente" de as pessoas se deslocarem até ao festival.

"Comboio até Coina, autocarros até à porta e depois, no regresso, temos um comboio especial a partir das 03h30, se não às 05h00, outra vez, há comboios e, portanto, estamos muito bem servidos de transportes e a partir de agora é porem-se a caminho e virem desfrutar com os amigos boa música aqui no Meco", rematou.

The Legendary Tigerman estreiam o palco principal no primeiro dia do festival. A noite no palco Super Bock termina ao som do DJ SET de James Murphy.

Com capacidade para 20 mil pessoas, ainda há bilhetes disponíveis para o festival no Meco.