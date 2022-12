Rei João de Shakespeare, mal amada

© Créditos Reservados

É a peça mal amada de Shakespeare que Marcos Barbosa foi buscar aos arquivos da memória. Se calhar porque afinal tudo fica na mesma, com este rei João, fraco, igual a nós, onde nada acontece.

sta é a história de Rei João, tudo de facto fica na mesma, mas é História, desse reinado, entre os finais do século XII e principio de XIII. Jacinto Lucas Pires, teve também essa tarefa de reescrever a dramaturgia, mas reduzir ao mínimo denominador comum, a quase nada, quatro actores para todas as tarefas. Marcos Barbosa lançou esse desafio, como é que se pode contar esta história, com o mínimo possível.

Esta história do Rei João, agora em cena, foi aproximada deste tempo, para que pudéssemos ver, neste imenso espelho. Somos nós e este território, o que fazer de um território? construir uma muralha? ou o mundo inteiro é todo nosso, de todos!

No final, com o rei morto, há várias questões que se colocam: como nos relacionamos com os novos conceitos de identidade e de nação? Quem assume o vazio do poder espiritual? Quais são os mecanismos da luta de poderes? Este é o Rei João, líder fraco.

De William Shakespeare, encenação Marcos Barbosa, tradução Nuno Pinto Ribeiro (edição Relógio d"Água), dramaturgia Jacinto Lucas Pires, cenografia e figurinos Sara Amado, música Silas Ferreira,desenho de luz Pedro Vieira de Carvalho, produção executiva Raquel Silva.

interpretação

Luciano Amarelo, Pedro Fontes, Pedro Moldão, Marcos Barbosa e Grupo de Teatro da Encarnação

coprodução

Escola do Largo, Teatro Nacional São João

Rei João de Shakesteare, estreia esta quarta feira 7 de sezembro, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, às 19h00 e fica até domingo dia 11 de dezembro.