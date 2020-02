Remédios na Pharmacia Amália

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 13 Fevereiro, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pharmacia, porque a música pode ser remédio para várias maleitas e há remédios para tudo com a música de Amália, porque como tem visto Teresa Gentil, Amália pode ser um dado adquirido, mas os mais jovens, não sabem quem foi e isso é preciso remediar. Uma programação que inclui instalação, oficinas, visitas performativas, música, claro e conversas com música, não só para jovens mas para todos. Há uma exposição, mas a ideia não é dar seca. No final de tudo há um jogo para brincar com aquilo que se aprendeu, não é uma revisão da matéria dada, mas sim uma maneira de brincar com a nova sabedoria. Não há outro remédio, a música, como é sabido, cuida de muitas maleitas e a de Amália não pode ser esquecida.

Pharmacia Amália, na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, começa hoje, 13 de Fevereiro 2020 e vai até 4 de abril.