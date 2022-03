Rescaldo de dois anos de música aventureira

© Créditos Reservados

O Rescaldo é anunciado como o Festival que olha para tudo o que se fez no ano anterior, agora são dois anos de música, a que Travassos, músico, a voz do Festival diz ser música aventureira nacional,

contemporanea, exploratória, que regressa, sem nunca ter parado, agora de de uma maneira diferente, em vários lugares da cidade de Lisboa. Centro Cultural de Belém, DAMAS, ZDB e

na St. George Church 12 concertos e um DJ Set.

O Rescaldo na décima segunda edição começa hoje, quarta feira 2 de março, com um concerto homenagem a Carlos Zíngaro, sessenta anos de trabalho da música, nas Damas, com os concertos de Clothilde que lançou recentemente a cassete "Os Princípios do Novo Homem", e depois Carlos Zíngaro acompanhado, a solo, mas acompanhado pelas imagens da realizadora Inês Oliveira, imagens do filme que está a finalizar "A Escuta", vida e obra do violonista e compositor que vai estrear na próxima edição do IndieLisboa.

Quinta feira, 3 de março, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, com Vasco Alves num concerto para gaita de fole e electrónicas. A seguir Toda a Matéria, grupo de três mulheres, Joana da Conceição, Sara Graça e Maria Reis, que se propõem

apresentar uma peça multimedia desenvolvida especialmente para a ocasião em torno do

conceito da fenestração. Termina com O Carro de Fogo de Sei Miguel, um dos

ensembles mais interessantes com o trompetista e compositor Sei Miguel

Na sexta, 4 de março, é a vez de Má Estrela abrir a noite.

Pedro Alves Sousa em torno do dub, do psicadelismo e do jazz. A noite termina com a

impressionante Máquina Magnética, quarteto do Porto que junta as eletrónicas

dos @c com os instrumentos percussivos de Gustavo Costa e a luz e vídeo

em tempo real de Rodrigo Carvalho.

No sábado, 05 de março, é a vez da ZDB ter uma noite com 3 concertos e um

Dj set. Onda Xoque, dueto de eletrónicas analógicas, num "jogo de xadrez" depois MEDUSA unit, liderada por Ricardo Jacinto, que nos presenteia com uma peça inédita para ensemble de instrumentos. Os concertos terminam com Hetta, banda do Montijo com música no pós-hardcore, Para fechar a noite, Rodrigo Amado e Tó Trips, duas das mais importantes figuras da música atual, juntam-se pela primeira vez

No domingo, último dia, 6 de março, na St. George Church, para o encerramento da 12º edição do

Rescaldo. Banha da Cobra, e para acabar, o maestro Pedro Carneiro, em solo de marimba, na igreja de Saint George, àà Estrela,

Festival Rescaldo até domingo dia 6 de março