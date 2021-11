Resgatar Bernardo Santareno com João Agonia

© créditos reservados

O Teatro S. João e a Companhia Assédio chama-lhe operação de resgate das palavras de Bernardo Santareno, primeiro foi a Promessa, agora O Pecado de João Agonia. Nas duas encenações João Cardoso que fala nessa urgência de não deixar, que as palavras de um dos mais importantes dramaturgos caiam no vazio, palavras que trazem uma atualidade como se tivessem sido escritas há momentos.

É aqui que tudo começa, para o João, da família Agonia. A pairar sobre toda a peça a homossexualidade, sem nunca se referir o nome, o regime politico e a Igreja Católica, com o pecado e o sacrifício. Apesar de acontecer nos anos sessenta, João Cardoso, fez uma outra dramaturgia, por razões financeiras, confessa, mas também criando um estilo que pode remeter para o tempo da peça.

O drama, o peso das palavras, a veemência que muitas vezes pede o trabalho de Santareno, foi de alguma forma limado, mas esta lá tudo, o feminismo, a sexualidade, como a primavera a despertar.

No fim a família em conselho, na cozinha, decide tirar a vida a João, o pai prefere matá-lo a tê-lo como filho. Este é um lugar, lê-se no texto, onde o vento queima e o céu se enche de pássaros pretos, na noite no crime, não vás, João Agonia, foge, foge !!

O Pecado de João Agonia, de Bernardo Santareno, encenação João Cardoso, dramaturgia Regina Guimarães, cenografia e figurinos Sissa Afonso, desenho de luz Filipe Pinheiro, sonoplastia Francisco Leal, desenho de lutas Miguel Andrade Gomes, assistência de encenação João Castro.

Interpretação Ângela Marques, Benedita Pereira, Daniel Silva, Inês Afonso Cardoso, João Cardoso, João Castro, Pedro Galiza, Pedro Quiroga Cardoso, Rúben Pérola. Coprodução Assédio, Teatro Nacional São João

O Pecado de João Agonia, está no Teatro Carlos Alberto, no Porto, de quarta a sábado às 19h00, no domingo, último dia, às 16h00.