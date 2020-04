Residência oficial do primeiro-ministro abre portas a... documentário online

© Felix Mooneeram/Unsplash

Por Rute Fonseca 23 Abril, 2020 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apesar do obrigatório distanciamento social a tradição mantém-se e no dia 25 de Abril a residência oficial do primeiro-ministro abre portas... mas desta vez de forma virtual. Os diretores artísticos dos teatros Nacionais de São Carlos, São João e D. Maria II e a diretora artística da Companhia Nacional de Bailado foram desafiados a criar algo diferente que deu lugar ao documentário 'Agora não podemos estar juntos'.



Parte do documentário foi filmado nos jardins da residência oficial do primeiro-ministro e os atores dão voz a testemunhos reais de quem lutou contra a ditadura. André Amálio, diretor artístico, explica que quiseram mostrar histórias pouco conhecidas e que vão além da data.

Documentário 'Agora não podemos estar juntos' celebra o 25 de Abril online. Ouça a peça 00:00 00:00

"Desde as pessoas que estavam a lutar em África contra Portugal nos movimentos de libertação, as pessoas que estavam aqui a lutar contra a ditadura nos mais diferentes movimentos e partidos", conta.



'Agora não podemos estar juntos' foi filmado pela companhia Hotel Europa. Teatro, a dança e música encontram-se para mostrar a força do amor na luta. "Como é que o amor e as suas relações interpessoais, entre pais, filhos, familiares, entre amigos, companheiros de luta, homens e mulheres, como é que esse amor era a base para essa luta e que levou a que o 25 de Abril acontecesse", questiona o diretor artístico.



Tiago Rodrigues, diretor do Teatro D. Maria II e um dos curadores deste projeto, explica que além da memória quiseram que este filme fosse um documento do 25 de Abril de 2020.



"Ao contrário do que é habitual quando se pode fazer esta celebração na residência oficial do primeiro-ministro e ter muita gente e várias participações de vários artistas a comemorar este dia, queríamos que fosse uma obra que pensasse o que é celebrar o 25 de Abril quando não podemos estar juntos para celebrar", explica Tiago Rodrigues.



O filme 'Agora Que Não Podemos Estar Juntos' é apresentado no próximo, sábado, 25 de Abril às 15h30, nas diversas plataformas online do Governo (Facebook, Portal do Governo, Twitter, etc). Estão ainda previstas visitas virtuais guiadas ao Palacete de São Bento, através das plataformas online é possível conhecer as mostras de arte contemporânea e de design português que atualmente ocupam a Residência Oficial.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS