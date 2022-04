Resisitir com arte e estética e uma certa melancolia

© Créditos reservados

Por José Carlos Barreto 04 Abril, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O dramaturgo Rui Pina Coelho foi buscar ao livro "Estética da Resistência", do alemão Peter Weiss, o alicerce deste espetáculo, palavras entregues a Gonçalo Amorim que encena esta ideia. Do livro de Weiss, ficaram os três jovens comunistas alemães, a resistirem pela arte, a literatura e a escultura, são jovens de hoje e agora.

Mais do que um panfleto é um chamamento para uma reflexão maior, a resistência politica e a arte, como podem as duas agarrar a mesma bandeira, num espetáculo sem um caminho narrativo claro.

A Estética da Resistência, de Peter Weiss coloca estes jovens operário alemães no inicio da Segunda Mundial, quando o nazismo ganha o poder da guerra e agora neste momento, Estética, Resistência e Melancolia do Teatro Experimental do Porto começa no eclodir desta guerra na Ucrania, Rui Pina Coelho que escreve este texto chama-lhe uma triste coincidência.

Resistir mas também nessa melancolia, e na arte, mas seguindo a força de Héracles, o semi deus grego, que se transformou na bandeira da luta operária e que é também chamado a este espetáculo.

De Rui Pina Coelho, com excertos de a Estética da Resistência de Peter Weiss. Encenação Gonçalo Amorim, cenografia e figurino Catarina Barros, desenho de luz Cárin Geada, música original Pedro João, desenho e operação de som João André Lourenço, assistência de encenação e produção

Patrícia Gonçalves,

interpretação Eduardo Breda, Gonçalo Amorim, Isabel Costa, João Miguel Mota, Joana Magalhães, Pedro Moldão

coproduçãoTeatro Experimental do Porto, Teatro Nacional São João

Estética, Resistência e Melancolia, do Teatro Experimental do Porto, no Teatro Carlos Alberto, sempre às 19h00 no domingo às 16h00 ainda até 10 de abril.