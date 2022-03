Rever a Revista Cor-de-Rosa

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 10 Março, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quando olhamos para o nome Cor-de-rosa, pode parecer que tudo vai ser um mar de rosas, não é, mas também não é uma tragédia, avisa Ana Sampaio e Maia, olhar o mundo dos artistas, dos mais novos, que não conseguem furar o mundo dos outros e espreitam pelo mundo cor de rosa das revistas.

Códigos da revista à portuguesa, como por exemplo o comper, digamos, um comediante de serviço, que faz a ligação com os quadros, é uma das formulas, embora esta revista cor-de-rosa, siga outros caminhos.

Um espetáculo que promete rir da desgraça e folhear as vidas da atualidade artística portuguesa, onde os artistas mais novos, não conseguem chegar, e talvez não queiram. Em palco, a vida dos novos artistas, com todas as dificuldades de um tempo como este.

Revista à portuguesa, partindo das revistas em papel, como olhar o mundo dos artistas ou rir dos papeis de caricatura das mais famosas figuras do teatro de agora.

Direção e Dramaturgia: Ana Sampaio e Maia

Interpretação: Ana Sampaio e Maia, Catarina Clau, Joana Cotrim, Miguel

Cunha, Rita Morais e Sérgio Brito

Design de Luz: Zeca Iglésias

Música: André Júlio Turquesa

Fotografia: Bruno Simão

Assistência de Produção: Sérgio Brito

Assessoria de Imprensa: Showbuzz

Apoios: DGArtes, Fundação Calouste Gulbenkian

Apoio residência artística: Bóia Associação Cultural

Revista cor-de-rosa, sexta 11, sábado 12 e domingo 13 de março, no auditório Municipal de Vila do Conde.