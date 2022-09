Ribeira do Porto integrada na lista de tesouros cinematográficos da Europa

Entre os 22 "tesouros" anunciados está a Ribeira do Porto © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A zona da Ribeira do Porto foi eleita um dos tesouros da cultura cinematográfica europeia pela Academia Europeia de Cinema, pelo valor histórico "que deve ser mantido e protegido", anunciou esta terça-feira aquela organização.

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, está muito satisfeito com esta distinção, que considera um reconhecimento importante.

"Fico muito satisfeito. Há muitos anos que tem havido um grande empenho desde que a Ribeira do Porto faz parte do Património Cultural da Humanidade. Há um grande esforço de reabilitação, mantendo aquilo que é a traça original da Ribeira com as suas pontes, o seu casario e as suas gentes. Há um património material e imaterial que percorre vários séculos e várias arquiteturas", confessou à TSF Rui Moreira.

O autarca lembra também alguns filmes de Manoel de Oliveira que tiveram a Ribeira do Porto como palco principal.

"O meu filme favorito é 'Douro, Faina Fluvial'. Exalta o que era a Ribeira de então. Hoje é um pouco diferente, deixámos de ver lá navios, mas continuamos a ver no fundo as mesmas pessoas, o mesmo casario, as mesmas pontes. É talvez aquilo que a nós, portuenses, mais nos recorda Manoel de Oliveira", acrescentou o presidente da Câmara do Porto, que soube pela TSF desta eleição.

A criação da lista de "Tesouros da Cultura Cinematográfica Europeia" é uma iniciativa da Academia Europeia de Cinema com o objetivo de elencar locais e espaços que são simbólicos para o cinema europeu, "lugares de valor histórico que devem ser mantidos e protegidos não só agora como para as gerações futuras", lê-se na nota de imprensa.

Entre os 22 "tesouros" anunciados está a Ribeira do Porto, com aquela academia a lembrar que foi o cenário de três filmes emblemáticos de Manoel de Oliveira: "Douro, Faina Fluvial" (1931), "Aniki Bobó" (1942) e "O Porto da Minha Infância" (2001).

A Ribeira do Porto é o único lugar português na lista divulgada pela Academia Europeia de Cinema, juntando-se a locais em França, Polónia, Espanha, Reino Unido ou Letónia.

Para a academia é preciso preservar, por exemplo, o Studio Babelsberg (Alemanha), onde Fritz Lang fez "Metropolis" (1927) e Wes Anderson filmou "Grand Budapest Hotel" (2014), a Fontana di Trevi, em Roma, cenário de "A doce vida" (1961), de Federico Fellini, ou uma praia em França, onde Agnès Varda fez "As praias de Agnès" (2008).

"Em vez de nos limitarmos a organizar os prémios europeus de cinema, a Academia Europeia de Cinema vai abranger a história e as pessoas que fizeram o que é hoje o cinema europeu", afirmou o diretor da academia, Matthijs Wouter Knol, em comunicado.

O objetivo da academia é anualmente acrescentar novos locais a esta lista de "tesouros cinematográficos" e trabalhar este património junto de novos públicos.