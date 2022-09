Ricardo Pais reinventa Monsanto

© Créditos Reservados

Depois da estreia durante a pandemia, Ricardo Pais regressa para mostrar de novo a propositada incursão em Monsanto, subindo as pedras marcadas pela história e pelas casas, para retirar esta talvez coreografia, de sons repetidos dos adufes, de imagens, gestos, sinais da aldeia histórica da Beira.

Na Beira Baixa de Monsanto, Ricardo Reis tem a certeza de que o timbre da música e quem mais seguiu viagem, nas muitas incursões, daqui até ao infinito de Talvez Monsanto.

O espetáculo usa canções, litanias, rezas, lendas e avança como um ritual, em que sai e entra a palavra dita ou cantada da música e, sobretudo, dos ritmos e percussões. O reportório conta com as interpretações da atriz Luísa Cruz, atriz que vem aqui cantar o fado, mas não só. Também fazem parte do espetáculo o fadista Miguel Xavier e as Adufeiras de Monsanto.

Ter o fado neste espetáculo não foi a ideia primordial, mas Ricardo Pais fala na ideia de o fado, neste espetáculo, ser tratado como a matéria-prima que foi sendo criada ali no lugar, a que, desde 1938, chamam a "aldeia mais portuguesa de Portugal", agora reinventada por Ricardo Pais.

O espetáculo conta com música e tradicional portuguesa e poemas de Ruy Belo, direção musical de Miguel Amaral, cenografia de João Mendes Ribeiro, figurinos por Bernardo Monteiro, vídeo por Luís Porto, desenho de luz Nuno Meira e Berto Pinheiro, desenho de som de Joel Azevedo, assistência de encenação por Simão do Vale Africano e assistência de produção por Ruana Carolina.

Com Miguel Amaral (guitarra portuguesa), Miguel Xavier (voz), Rui Silva (percussão), André Teixeira (guitarra), Filipe Teixeira (contrabaixo) adufeiras de Monsanto Amélia Mendonça, Laura Pedro, Adosinda Xavier, Inês França, atores Luísa Cruz, Simão do Vale Africano, João Oliveira bailarino Diogo Oliveira (em algumas sessões).

"Talvez...Monsanto", de Ricardo Pais, no Teatro Nacional S.João no Porto, estreia esta quarta-feira, 21 de setembro de 2022, às 19h00, para a última semana, até este domingo.