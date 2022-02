Rir com a tragédia de Antígona

© Créditos Reservados

É uma tragédia, no final morrem todos, menos o déspota Creonte, que fica a expiar o mal que fez.

Dois irmãos decidem repartir o poder, uma vez um, outra vez o outro. Quando foi a vez de alternar, o que estava no poder negou, foram para a guerra e morrem os dois, sobe ao poder o tio, Creonte, que quer fazer um funeral a um dos irmãos, o que negou sair e ao outro quer deixa-lo a apodrecer, Antígona, a irmã, não aceita e quer um funeral digno também para o outro irmão e é presa e acaba por morrer, suicidando-se. Como se pode depreender, estamos diante de uma verdadeira tragédia, mas a companhia de teatro do Chapitô faz desta história uma comédia.

Cláudia Nóvoa, revela que o processo não é imediato, mas é uma ideia fixa de fazer comédia, e teatro muito físico, mas onde tudo faça sentido.

Todas as personagens estão nos três atores, que fazem tudo, sem esconderem nada, os três são todos, e fazem tudo, tudo, mesmo tudo. Sons, toda a sonoplastia e texto.

Rir com Antígona, num exercício que altera tudo, todos sabemos como acaba uma tragédia, o modo como lá chegamos é que é diferente, aqui é com comédia.

Criação Colectiva da Companhia do Chapitô, Encenação - José C. Garcia e Cláudia Nóvoa Interpretação - Pedro Diogo, Susana Nunes e Tiago Viegas, Direcção de Produção - Tânia Melo Rodrigues, Ambiente Sonoro - A Cadeira d"Avó, Figurinos - Glória Mendes, Desenho de Luz - José C. Garcia e Bruno Boaro, Cartaz - Sílvio Rosado

"ANTÍGONA 3 por 3,5" da Companhia do Chapitô, estreia quinta-feira 3 de março, na Costa do Castelo.