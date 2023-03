Rir da guerra de sexos com o Teatro do Noroeste

© DR

A "Guerra de sexos" é a nova produção do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana. "Elas querem praia e romance e eles querem videojogos e sexo, mas têm horários desfasados. Eles querem fazer isto à noite e dormir de dia, e elas é o contrário, querem ir para a praia de dia", descreve Ricardo Simões, autor e encenador da adaptação "aos dias de hoje" do texto 'Lisístrata' de Aristófanes, escrito há "23 séculos".

Levantando um pouco mais a ponta do véu sobre a comédia que estará em cena até 16 de abril, conta que as peripécias gregas de Lisa, Mira, Cleo, Lica, Néu e Leo, prometem riso, mas também reflexão sobre as eternas diferenças entre géneros.

Lisa, Mira e Cleo decretam "uma greve de sexo", para levar os parceiros a optar entre elas ou os jogos. "Este é o ponto de partida para todas as peripécias", afirma Ricardo, referindo que "tal como no original a Lisístrata [Lisa]", é quem inicia a "guerra de sexos" em palco.

Interpretada por Elisabete Pinto, Lisa, é, segundo a própria atriz, uma personagem "muito descontente", porque "vendeu um anel" para comprar "uma viagem de sonho" e, afinal, o seu marido Lica "não lhe dá o 'apoio' necessário". "Desejava que fosse perfeito: praia, amor, sexo, jantares, saídas e que os maridos acompanhassem, mas eles não estão para aí virados. E a Lisa e as amigas revoltam-se e fazem esta guerra", resume.

Já Nuno J. Loureiro, que veste a personagem de Néu, comenta que os homens se sentem injustiçados e não percebem porque "as mulheres estão tão mal dispostas", quando ele e os amigos "estão divertidos numas férias de sonho".

Esta comédia conta ainda no elenco com Helena Ávila, Philippe Leroux, Rafaela Sá e Tiago Fernandes.

E com assistência de encenação, cenografia e adereços de Adriel Filipe, figurinos de Rafaela Mapril, coreografia de Mariana Pombal, seleção musical e oralidade de Vítor Lima e iluminação de Cárin Geada.

Com tradução deste último ator, será lida esta segunda-feira, uma mensagem do Dia Mundial do Teatro, da autoria de Samiha AYOUB.

A entrada na estreia do espetáculo, às 21h00, no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, será gratuita.