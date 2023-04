Risco de incêndio impede tradicional fogo de artifício no primeiro cortejo da festa dos Tabuleiros

© Henriques da Cunha / Global Imagens (arquivo)

O risco máximo de incendo no concelho de Tomar condicionou a primeira celebração associada à festa dos Tabuleiros - a saída de Coroas e Pendões.

A festa já não acontecia desde 2019 - realiza-se de quatro em quatro anos - e este domingo a primeira saída de Coroas e Pendões aconteceu sem os tradicionais foguetes, conta à TSF a presidente da autarquia Anabela Freitas.

"A festa dos tabuleiros, para além do cortejo grande, tem outros eventos que começaram hoje. Precisamente que são as saídas de coroas e as saídas de coroas e são sempre iniciadas com lançamento de foguetes, que este ano não ocorreu porque estamos em risco muito elevado de incêndio."

A presidente da câmara de Tomar conta que a festa dos Tabuleiros tem sempre início no domingo de Páscoa e "até ao cortejo grande existem sete saídas de coroas que percorrem as várias ruas da cidade", decoradas pelos moradores.

A próxima saída de coroas será no próximo domingo, seguido de novo desfile a 30 de abril. Em maio há duas saídas de coras e em junho outras duas, até ao grande cortejo de dia 9 de julho.

Esta festa atrai milhares de pessoas à cidade e "os hotéis de Tomar estavam com uma capacidade muito próximo dos 100% de ocupação".