Por Gonçalo Teles 04 Março, 2021 • 21:34

A nona edição do Rock in Rio Lisboa foi adiada para os dias 18, 19, 25 e 26 de Junho de 2022, anunciou esta quinta-feira a organizadora do festival, Roberta Medina, num vídeo partilhado nas redes sociais.

"É com o coração super apertado e lamentando imenso que vimos comunicar que tomamos a decisão de adiar novamente a nona edição do Rock in Rio Lisboa", lamentou a responsável, que garante que os bilhetes já comprados são "automaticamente válidos para a próxima edição".