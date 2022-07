Rodagem do novo "Velocidade Furiosa" vai cortar trânsito em Almada

© Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 21 Julho, 2022 • 18:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A rodagem em Portugal do filme "Fast X", da saga "Velocidade Furiosa", vai obrigar a cortes ao trânsito e ao acesso pedonal em Cacilhas, Almada, entre os dias 27 e 30 de julho, anunciou a autarquia.

Num comunicado divulgado no 'site' oficial da Câmara Municipal de Almada, lê-se que "foi autorizada a ocupação do espaço público no âmbito da proposta de filmagens, "que irão ser realizadas na produção do filme F10, e que "consistem em passagens de carros entre o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva, cruzando o Olho de Boi".

A "ocupação do espaço público" foi autorizada entre as 00:00 e as 23:59 dos dias 27, 28, 29 e 30 de julho.

Os primeiros dois dias serão de "preparação e ensaios gerais" e, os restantes dois, de "filmagens".

Segundo a autarquia, entre as restrições impostas estão o "corte de trânsito automóvel e pedonal a seguir à rotunda do Cristo Rei, na estrada de terra de acesso à Quinta da Arealva, permitindo apenas o acesso a viaturas afetas às Infraestruturas de Portugal e viaturas de emergência", o "corte de trânsito pedonal na Rua do Ginjal no final do Jardim do Rio junto à Fonte da Pipa" ou a "limpeza de estacionamento no largo da Boca de Vento, em frente à Casa da Cerca e de toda a Rua do Ginjal".

As restantes restrições podem ser consultadas no 'site' da autarquia.

A Câmara Municipal refere que a produção do filme "entrará em contacto com os residentes, proprietários e comerciantes, por forma a assegurar que todos os intervenientes têm uma palavra a dizer e que estas são consideradas, antes de efetivamente começarem os trabalhos no local".

Em maio deste ano, Sofia Noronha, da produtora Sagesse Productions, confirmou à Lusa que estavam previstas filmagens do mais recente filme da série "Velocidade Furiosa" nas regiões Norte, Centro e em Lisboa, "durante umas boas semanas", envolvendo muitos municípios e a presença em Portugal de uma equipa que conta com 600 a 700 pessoas, entre profissionais portugueses e estrangeiros.

Os distritos de Viseu e Vila Real já acolheram filmagens de "Fast X", que têm atraído curiosos até perto dos locais de rodagem.

"Fast X", o décimo filme da lucrativa série "Velocidade Furiosa", é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, "Mestres da Ilusão" e "O Incrível Hulk". Inicialmente o realizador de "Fast X" era Justin Lin, que acabou por desistir de dirigir o filme, mas manteve-se ligado ao projeto.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta no elenco com, entre outros, Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, e a rodagem acontece no Reino Unido, Itália e Portugal.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, em maio o orçamento do filme já tinha ultrapassado os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em 'marketing' e publicidade.

O filme "Fast X" tem estreia prevista para 19 de maio de 2023, nas salas de cinema dos Estados Unidos da América.