"A Estranha Beleza da Vida" completa a trilogia Liberdade começada pouco antes da chegada da pandemia com a edição do álbum "O Método", e depois, durante os dias de confinamento, com Avis 2020.

O novo disco de Rodrigo Leão foi composto durante o período de confinamento mas no momento em que o músico já sentia uma outra luz no meio da escuridão.

Em "A Estranha Beleza da Vida" Rodrigo Leão junta mais colaborações a somar a nomes como Beth Gibbons, Lula Pena, Scott Matthew, Stuart Staples ou Neil Hannon que já conhecemos noutros trabalhos. Agora são vozes como as da portuguesa Surma, da espanhola Martírio, de Kurt Wagner dos norte-americanos Lambshop ou da canadiana Michelle Gurevich que ouvimos em canções como "O Ovo do Tempo", "Voz de Sal", "Who Can Resist" ou "Friend of a Friend".

Ouça aqui a entrevista da TSF com Rodrigo Leão. Um trabalho com sonorização de João Félix Pereira 00:00 00:00

A tournée Rodrigo Leão Cinema Project - A Estranha Beleza da Vida vai passar até ao fim do ano por palcos de Coimbra, Lisboa e Porto, mas, no próximo dia 30, às 18h00, há também um Global Live Streaming com um espetáculo especial na internet para todo o mundo.

É "A Estranha Beleza da Vida" a fazer caminho, com Rodrigo Leão a mostrar novas canções nesta nova fase das nossas vidas.