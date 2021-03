RONDA, Leiria Poetry Festival, a partir de Hoje

© créditos reservados

Uma Ronda maior pelas estradas da poesia do mundo, 200 convidados de cerca de 40 paieses, onde as palavras vão ter o som original, sem traduções, sem outras as mãos a escrevem, os poemas como são, ditos em voz alta com o mesmo som. Escreve o presidente da camara de Leiria, Gonçalo Lopes, que fazer um evento nesta altura é uma ousadia, um tempo que atravessamos, suspensos entre a sobrevivência e o luto, Leiria quis iniciar e lançar um desafio à escala global: organizar um evento centrado na beleza e na potência da linguagem poética, este é o RONDA Leiria Poetry Festival.

Vai acontecer ao longo de dez dias, de hoje sexta feira, dia 12 até 21 de março de 2021. o RONDA Leiria Poetry Festival, vai estar online, numa plataforma a partir de Leiria, em https://leiriapoetryfestival.com/ e de alguns hubs na Europa, Américas e África, com oradores e performers a juntarem-se simultaneamente, podendo também ser acompanhado em https://www.facebook.com/LeiriaCultura. Um programa com mesas, com as conversas que podem gerar, entrevistas, lançamentos de livros concertos. Nestes 10 dias, poetas de todo o mundo vão ler os seus próprios poemas, vídeo-poemas e pequenas performances poéticas, em que todas as apresentações vão feitas na língua de origem. Esta é uma dimensão global do Festival de Poesia, e vai permitir uma programação que vai ter ombro a ombro, poetas, pensadores e artistas conhecidos do público português com outros que são referência no país de onde escrevem e até no resto do mundo mas que não são conhecidos, aqui em Portugal.

Ao lado de Gilles Lipovetsky, França, ou de Jack Hirschman dos Estados Unidos da América vai estar, Tyehimba Jess - distinguido com o Prémio Pulitzer por explorar na forma poética noções contemporâneas de raça e identidade, sem abrir mão da experiência estética; Dwayne Betts - que descobriu a poesia na prisão de segurança máxima, de onde saiu para ser tornar um poeta premiado, advogado que passou a ser conhecido pelo trabalho que tem feito no dominio público e um orador que todos querem ouvir no mundo todo; ou Bejan Matur - poeta curda que viaja entre a tragédia e o místico, um dos nomes mais premiados e ilustres da poesia do Médio Oriente; e a também premiada Yoko Tawada, japonesa que vive em Berlim e é celebrada pelo domínio e reinvenção da escrita tanto em japonês como em alemão. E os poetas da lusofonia, como João Luís Barreto Guimarães , Marilia Garcia do Brasil, Conceição Lima de São Tomé, vão ser dados a conhecer na Ásia ou América.

Ao mesmo tempo que o Festival Internacional de Poesia de Medellín vai oferecer uma mesa com grandes poetas, Ras Takura, jamaicano, com o festival Dis Poem Wordz & Agro Festival, num formato novo para nós: a poesia ao serviço da agricultura sustentável e dos bancos de sementes.

O Ronda Leiria Poetry Festival faz uma ronda pelo mundo e traz poetas europeus, dos PALOP, países mais presentes nos nossos festivais, mas também Colômbia, Equador, México, Guatemala e até Sérvia, Roménia, Filipinas, Turquia, Tunísia ou Quénia, pouco presentes nos nossos eventos literários.

E porque Leiria é uma cidade Criativa da Música UNESCO, a relação música / poesia não foi descurada. Ao longo dos 10 dias do festival, terminaremos cada dia com um concerto, como As Cancões Possíveis, de Manuel Freire (a partir de Os poemas possíveis, de José Saramago), Rita Redschoes, que musicou poemas de Francisco Rodrigues Lobo, ou Pinhal del Rei com um concerto assente no cancioneiro tradicional português e nas cantigas de D. Dinis, entre muitos outros.

Também assente na estratégia que Leiria submeteu à UNESCO e que lhe valeu a designação de Cidade Criativa, este evento cria pontes com as outras áreas artísticas, como o teatro, com o espetáculo O Globo de Saramago - 1933, ou a pintura, com um diálogo entre Nuno Júdice e Isabel Pavão, ou a dança, com Fernando Duarte e Solange Melo a dançarem poesia, ou como as palavras fazem danças os corpos, ou como as palavras, bandeiras podem fazer revoluções, ou como a poesia pode mudar o mundo, ou como a poesia faz do jogo das palavras, as nossas vidas.