Rosalía, The Mars Volta e a chuva. Veja as imagens do segundo dia do Primavera Sound

Rosalía foi a cabeça de cartaz do dia no Primavera Sound.

O segundo dia do Primavera Sound levou milhares de pessoas ao Parque da Cidade, no Porto, para mais uma série de concertos à chuva. Dos portugueses Fumo Ninja a Rosalía, houve mais um condimento que não faltou à chamada: a chuva.

Quadra, Surf Curse, The Murder Capital e The Beths foram abrindo as hostes para a primeira enchente do dia. Arlo Parks teve direito a um coro do público no palco principal. Os texanos The Mars Volta levaram os fãs de rock por caminhos mais progressivos e experimentais, enquanto a eletrónica de Fred Again.. pôs o público a dançar à chuva.

O grande momento chegou com a noite bem composta, quando a espanhola Rosalía subiu ao palco principal, levando até a que alguns "intrusos" tentassem assistir do lado de fora do recinto.

Esta terça-feira, no terceiro dia, os Pet Shop Boys são os cabeças de cartaz.