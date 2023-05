Ruas cortadas e transportes especiais. Um guia para ir aos Coldplay em Coimbra

Para quem vai de carro, há parques de estacionamento de utilização "livre". As escolas vão funcionar sem restrições, assim como os restaurantes que poderão ter "venda ao postigo".

Coimbra é, por estes dias, palco de um dos maiores eventos do ano. A banda britânica Coldplay atua no Estádio Cidade de Coimbra esta quarta (17 de maio) e quinta-feira (18 de maio) e também no sábado (19 de maio) e no domingo (20 de maio), sendo esperadas mais de 200 mil pessoas nos quatro dias.

A Everything Is New, promotora do evento em Portugal, pede ao público para que chegue à cidade durante o período da manhã, "pois prevê-se que no período da tarde se verifique um grande fluxo no trânsito que poderá dificultar e atrasar a chegada a tempo do espetáculo".

Ruas cortadas ao trânsito. Tome nota das exceções

Para facilitar a circulação das pessoas que vão assistir aos espetáculos dos Coldplay, o trânsito na cidade de Coimbra vai sofrer alterações, com cortes em parte da zona circundante ao Estádio, "estando também previstos circuitos especiais dos Transportes Urbanos".

"Entre 16 e 22 de maio (com uma interrupção entre as 02h00 e as 23h00 de dia 19), haverá corte integral de circulação pedonal e rodoviária nas zonas mais próximas do Estádio Cidade de Coimbra e também condicionamento de trânsito em várias vias numa zona mais vasta, onde só será permitida a circulação de transportes públicos, residentes, acesso a propriedade privada e ao centro comercial Alma e a empresas prestadoras de serviços e velocípedes, nos dias dos concertos, entre as 14h00 e as 20h00", indica a Câmara de Coimbra.

Das 23h00 do dia 16 às 02h00 do dia 19 e das 23h00 do dia 19 às 02h00 do dia 22, há locais com "corte integral da circulação pedonal e rodoviária". São eles: Rua do Estádio; Rua D. Manuel I (a partir do cais de cargas e descargas do Alma Shopping); Rua D. João III e Rua Jorge Anjinho (entre a Rua D. João III e a Rua João de Deus Ramos).

Nestas ruas, apenas será possível circular a pé com bilhete para o espetáculo, refere a organização.

Há ainda outros locais que terão "condicionamento da circulação motorizada, reservada a transportes públicos (incluindo TVDE), residentes, acesso a propriedade privada, acesso ao Alma Shopping, empresas de take away e entrega de comida ao domicílio (Uber Eats, Glovo, etc. - que devem sempre utilizar a zona de acesso mais próxima do local de destino), empresas prestadoras de serviços e velocípedes (com e sem motor), nos dias 17, 18, 20 e 21, das 14h00 às 02h00".

São eles: Alameda Júlio Henriques; Rua dos Combatentes da Grande Guerra; Rua General Humberto Delgado (acesso garantido para tomada e largada de crianças do Jardim de Infância da Solum); Rua Avelar Brotero; Rua D. Manuel I (entre a Rua Infanta D. Maria e a Rua General Humberto Delgado); Rua Infanta D. Maria; Rua Carolina Michaelis; Rua João de Deus Ramos (acesso garantido ao parque de tomada e largada de crianças a partir do parque de estacionamento em frente ao Girassolum); Rua Eng.º Jorge Anjinho e Rua do Brasil.

© Câmara de Coimbra

Há ainda "permissão de entrada e saída de veículos portadores de dístico de pessoa portadora de deficiência, emitido pelo IMT, entre a Rua Almirante Gago Coutinho e a Av. Elísio de Moura, dias 17, 18, 20 e 21".

Contudo, há exceções, nomeadamente para os moradores. O controlo da circulação será efetuado pela PSP "em cada ponto de controlo", devendo, por isso, "os condutores estarem munidos de qualquer documento que ateste a sua morada por forma a agilizar o processo de verificação e para evitar acumulação de tráfego".

"As empresas de take away e entrega de comida ao domicílio devem fazer prova do local para onde se dirigem através da app e, por regra, devem utilizar a zona de acesso mais próxima ao local de destino. Qualquer situação extraordinária será avaliada pontualmente pelos agentes de segurança e aferida a legitimidade de passagem", pode ler-se no site da autarquia.

Vai deslocar-se de carro para Coimbra? Saiba onde estacionar

A autarquia de Coimbra disponibilizou um total de 16 parques de estacionamento que poderão ser "livremente utilizados pelos visitantes".

© Câmara de Coimbra

Estes parques já podem ser localizados no Waze. Para os encontrar deverá pesquisar por "estacionamento Coldplay" e, depois, "Px Coldplay" (sendo o x o número do parque da lista acima).

Para facilitar as operações de montagem e desmontagem no interior do recinto, o estacionamento na Rua D. Manuel I estará interditado até às 24h00 do dia 22 de maio.

Transportes públicos de Coimbra reforçados com bilhetes especiais

Para quem não reside em Coimbra, mas vai deslocar-se de transportes para os concertos, os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) serão reforçados, sendo disponibilizados quatro circuitos especiais.

A autarquia criou também um "título de transporte ocasional" para a utilização dos SMTUC nestes dias, "através da venda de uma pulseira de evento".

"O bilhete ocasional 'para um dia', com o valor de 4,00 euros, será válido, não só para os circuitos especiais, mas também para toda a rede de transportes dos SMTUC, estando prevista a disponibilização de diversos postos de venda fixos e móveis", lê-se ainda na nota da Câmara Municipal.

Confira aqui os horários e os percursos que vão ser reforçados:

17 e 18 de maio: em vigor horário de dias-úteis; a partir das 11h00, reforço da Linha nº 5 (Estação de Coimbra-B-Praça da República- Estádio/Solum), com uma frequência de 15 minutos;

20 de maio: em vigor horário de sábados; reforço das Linhas nº 5F (Estação de Coimbra-B - Praça da República - Estádio - Vale das Flores - Portagem); reforço das Linhas nº 7T e 24T (Praça da República - Portagem - Estádio); reforços a partir das 11h00;

21 de maio: em vigor horário de domingos e feriados; reforço das Linhas nº 5F (Estação de Coimbra-B - Praça da República - Estádio - Vale das Flores - Portagem); reforço das Linhas nº 7T e 24T (Praça da República - Portagem - Estádio); reforços a partir das 11h00.

© Câmara de Coimbra

Estão programados quatro circuitos especiais, "com origem/passagem pelas principais zonas de estacionamento periférico, incluindo a Estação de Coimbra-B, a paragem da FlixBus e a Central de Camionagem (gare rodoviária), os quais apoiarão quer os movimentos de chegada a Coimbra (a partir das 11h00) quer de regresso (até cerca da 1h30 do dia seguinte)". "Os horários indicados para o início do serviço são meramente indicativos, podendo sofrer alterações de acordo com as informações entretanto prestadas pela organização do evento ou pela CP", alerta a autarquia.

Após o fim de cada concerto, além dos circuitos especiais, "serão efetuados os reforços que se considerarem adequados, dando prioridade nas ligações à Estação de Coimbra-B, de forma a garantir a resposta adequada aos horários dos comboios especiais disponibilizados pela CP, de ligação a Lisboa e a Braga".

SAIBA QUAIS OS HORÁRIOS DOS COMBOIOS ESPECIAIS PREVISTOS PELA CP

"De forma a facilitar a identificação das linhas dos circuitos especiais, por parte dos passageiros, o ponto de saída (regresso) de cada linha será o mesmo do ponto de chegada ao Estádio Cidade de Coimbra. Para o efeito, as suas paragens dos Circuitos 1, 2 e 3 serão localizados na Rua Carolina Michaellis e Rua General Humberto Delgado (troço entre a rotunda da Solum e a rotunda da ACIC), e o Circuito 4 em S. José", aponta a Câmara.

© Câmara de Coimbra

Escolas públicas com funcionamento normal

Segundo a Câmara Municipal de Coimbra, "não há qualquer alteração de funcionamento nos estabelecimentos escolares públicos localizados no perímetro de segurança do concerto dos Coldplay".

"Os estabelecimentos escolares da rede pública que funcionam dentro do perímetro de segurança do concerto dos Coldplay - Escola Secundária Avelar Brotero, Escola Secundária Infanta D. Maria, Escola Básica Eugénio de Castro, Escola Básica da Solum, Jardim de Infância da Solum e Centro Escolar Solum Sul - vão funcionar dentro do horário letivo regular nos dias 17 e 18 de maio, quarta e quinta-feira. Já os estabelecimentos escolares da rede privada que funcionam dentro do perímetro de segurança do concerto dos Coldplay - 1º e 2º Jardim Escola João de Deus - vão funcionar até às 17h00 nos dias 17 e 18 de maio, quarta e quinta-feira, por opção da direção", explica a autarquia.

Estão garantidos os acessos dos encarregados de educação a "lugares de estacionamento para tomada e largada de crianças, na R. General Humberto Delgado, junto ao Jardim de Infância da Solum; ao parque de tomada e largada de crianças junto ao 2º Jardim Escola João de Deus, através do parque de estacionamento de curta duração, junto ao Centro Comercial Girassolum".

"O posto de controlo junto ao Centro Escolar Solum Sul estará localizado após a cortada para a escola, logo o acesso ao estabelecimento escolar não ficará condicionado", explica a Câmara, sublinhando que "será ainda garantido o acesso dos transportes especiais dos alunos portadores de necessidades de saúde especiais nos vários estabelecimentos", bem como os acessos à Escola Superior de Educação.

Devido à "expectável afluência de trânsito e alguns constrangimentos na circulação", a PSP e a Câmara de Coimbra "apelam a que os pais e encarregados de educação deixem a viatura nas proximidades e se desloquem a pé para os estabelecimentos escolares referidos".

Restauração "sem restrições" com possibilidade de "venda ao postigo"

Relativamente ao funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas localizados no perímetro de segurança do Estádio de Coimbra, a autarquia avança que "não há qualquer alteração".

"Além de poderem funcionar normalmente, sem qualquer alteração nas suas esplanadas, os estabelecimentos podem adicionalmente, caso pretendam, ocupar o espaço público com balcão de atendimento direto para o exterior", indica a Câmara.

"Os estabelecimentos de restauração e/ou bebidas que funcionam dentro do perímetro de segurança do concerto dos Coldplay vão poder, entre as 00h00 do dia 17 de maio até à dissolução do perímetro após o último concerto de dia 21 de maio, funcionar normalmente sem qualquer restrição e sem qualquer implicação nas esplanadas. Adicionalmente, estes estabelecimentos podem ainda praticar a venda ao postigo. Não podendo, estes equipamentos exceder, em caso algum, a largura da porta de entrada do estabelecimento acrescida de 1,00 metro para cada lado e uma profundidade em relação à mesma de 1,50 metros", detalha a nota.

No entanto, no mesmo perímetro, "fica proibido o exercício da atividade de venda ambulante e restauração e/ou bebidas de caráter não sedentário, por qualquer meio, nomeadamente em viaturas automóveis, reboques e similares, incluindo a venda ambulante de balões, castanhas, pipocas, algodão doce e atividades similares, bem como de artigos correspondentes a quadras festivas e de artigos produzidos por artistas, designadamente pintores, artesãos, escultores e outros que exerçam atividades de caráter eminentemente cultural".

© Câmara de Coimbra

Horários dos concertos e objetos proibidos

O perímetro do recinto abre às 16h00 e as portas do Estádio Cidade de Coimbra abrem uma hora depois, às 17h00, com os concertos a começarem a partir das 18h45, indica a promotora Everything Is New.

© Everything Is New

Há objetos que não poderão ser levados para dentro do estádio, entre os quais caixas e recipientes com comida, garrafas, latas ou copos e ainda malas de grandes dimensões.

© Everything Is New

A primeira parte dos quatro concertos está a cargo da portuguesa Bárbara Bandeira e da britânica Griff. A organização prevê que os espetáculos terminem por volta da meia-noite.