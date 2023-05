Ruy de Carvalho, ainda em Palco, agora em Águeda

© Créditos Reservados

Ruy de Carvalho, conversa com o público, com Luiz Pacheco com as muitas histórias que há para contar. 80 anos de vida no palco, estou a falar de vida no palco, a viver no teatro, é aí que tanto para ouvir contar e são estas histórias que Ruy de Carvalho, vai contar, em voz alta, em cima do palco, neste espetáculo: Ruy a História Devida. Devida que lhe devemos e de vida, por estes 80 anos de representação. Paulo Sousa Costa que encena esta ideia, quer revelar um Ruy de Carvalho que não conhecemos.

Histórias de muitos anos de teatro e de bastidores, em oitenta anos de ator, há muitas histórias para contar e algumas até picantes como disse o próprio Ruy de Carvalho e Paulo Sousa Costa só podia confirmar e usa-las neste espetáculo.

Ruy de Carvalho em Cena e Luiz Pacheco, o ator, que fez este desafio e está agora também em cena, e também à entrada dos espetadores para recolher, se for o caso, algumas perguntas para serem feitas, em palco.

Ruy de Carvalho a história que lhe devemos e as histórias de uma vida, sempre a viver no palco,

Ruy, a História Devida, no Centro de Artes de Águeda, sábado, 20 de maio, às 21h30.