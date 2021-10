"Saio de Cabo Verde para Portugal e continuo em casa"

© Global Imagens (arquivo)

Já não tarda, até que a cidade de Penafiel se vista com a obra obra do escritor cabo-verdiano, Prémio Camões 2018.

"Contente, claro. Uma homenagem é sempre uma alegria", conta sorridente, lá do Mindelo, no escritório onde se fecha sozinho, sempre que escreve um novo livro. " A Confissão e a Culpa", é a novidade para este ano, que anuncia na TSF e que vai ser apresentada durante o festival. O último da trilogia, depois de "O Fiel Defunto (2018)", e "O Último Mugido (2020)" no primeiro era o escritor a personagem principal, no segundo era a mulher, no terceiro aparece o assassino", desvenda o autor.

Entre 24 e 31 de outubro, a cidade de Penafiel, recebe Germano Almeida, que terá silhueta e frase, como os anteriores homenageados.

Ouça aqui as declarações de Germano Almeida sobre a homenagem na 14.ª edição da Escritaria. 00:00 00:00

Até lá a vida do escritor não são Estórias Contadas. Envolvido nas eleições presidenciais em Cabo Verde, Germano Almeida é mandatário nacional do candidato José Maria Neves, e espera "sucesso", nas eleições marcadas para 17 de outubro.

Em Penafiel, espera boa gente e boas conversas.