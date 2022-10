São Bento, "o lugar onde acontece", abre portas para exposição de 15 artistas nacionais

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Francisco Nascimento 02 Outubro, 2022 • 15:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelos corredores da residência oficial do primeiro-ministro passam, todos os dias, António Costa, assessores ou outros governantes. A partir de 5 de outubro, o palácio abre portas para a sexta edição da arte em São Bento, com a coleção Peter Meeker.

A curadoria é de João Silvério, numa exposição para "afirmar a vitalidade da criação artística nacional e projetar a imagem de um país inovador". A coleção, de Pedro Álvares Ribeiro, conta com mais de 500 obras de artistas nacionais e internacionais, e começou a ser composta nos anos 80.

Durante uma visita guiada pelos vários corredores e salas do Palácio de São Bento, com a orientação do curador, João Silveiro admitiu que "há obras expostas que não via há 20 ou 25 anos".

"Por exemplo, uma escultura de José Pedro Croft, a última vez que a vi e que foi exposta foi fora de Portugal, numa exposição há 20 anos, no centro Galego de Arte Contemporânea", salientou.

A exposição conta com 48 obras de arte de 15 artistas, entre os quais Ana Jota, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Pedro Cabrita Reis ou Rui Sanches.

O curador, João Silvério, começou a trabalhar na exposição há seis meses, e admite que trabalhar em São Bento "é um desafio", já que "não estamos num museu, mas numa casa onde se trabalha".

Ouça aqui a reportagem. 00:00 00:00

"Trabalham aqui muitas pessoas, não há uma única zona que não tenha uma determinada função, e durante um ano tudo isto vai viver com as pessoas que aqui estão. As pessoas têm de viver com algum confronto, mas também confortáveis", explicou.

João Silvério quer que a exposição "cause estranheza" até aos representantes internacionais que visitam o Palácio de São Bento, "mas que se sintam confortáveis". Aliar os dois sentimentos, através da arte, "é muito difícil".

As obras partilham o mesmo espaço que as cadeiras, as mesas e o material de trabalho, mas "não são contingências": "É a forma como se trabalha num espaço que é habitado e vivido".

João Silvério convida até os jornalistas a se sentarem nas cadeiras onde António Costa costuma reunir-se com chefes de Governo ou com os líderes da oposição, "para apreciar a arte de todas os ângulos".

No final da visita, em declarações à TSF, admitiu que "seria difícil concentrar todas estas pessoas", ou seja, governantes e assessores, "numa visita a um dos grandes museus nacionais".

"Era uma operação complexa. Aqui passa-se de uma forma natural, porque é o lugar onde acontece", sublinha, referindo-se às decisões governativas.

No feriado de 5 de outubro, a residência oficial estará aberta ao público, com entrada livre, entre as 15h00 e as 19h00. Até setembro de 2023, a exposição poderá ser visitada no primeiro domingo de cada mês.