São João em Pandemia

Por José Carlos Barreto 20 Janeiro, 2021

Manter o teatro vivo, sendo um teatro nacional tem esse dever, é o ponto de partida de Nuno Cardoso, o diretor artístico do Teatro Nacional S.João, e em cena ainda deveria estar As três irmaãs de Tchekhov, com encenação de Carlos Pimenta e que segue agora na net. "Dancem" é um lugar marcante no Teatro S. João iria ter espetáculos, de Olga Roriz e da dupla Sofia Dias e Vitor Roriz e uma estreia de Né Barros, o espectaculo Neve, que vai ser o único, destes espectaculos, a não estar on line, para poder estar mais tarde em palco. Para além do primeiro confinamento e agora neste confinamento o Teatro Nacional S.Joáo tem apostado no vídeo como meio de chegar mais perto de todos, até por exemplo no zoom onde na próxima semana Frei Luis de Sousa chega às escolas. Um Teatro que quer estar vivo, mesmo que seja em modo digital, onde o vídeo tem tido um papel fundamental de levar todas as imagens para além dos panos do palco, a programação on line do Teatro Nacional S.João, no Porto para estes dias de confinamento.