Velhas ou Velhos, a forma da letra dás as duas leituras e é isso mesmo velhos e velhas, é um desafio do coreografo Francisco Camacho e bailarinos e bailarinas com perto de 50 anos, o que para a dança já são demasiado velhos, e começa tudo com o grafismo do titulo, o A de anarquismo. Uma peça de dança que parte também, de uma inquietude de Francisco Camacho, que olha para tudo o que faz intensamente e para todos os outros, e pergunta: e quando é que isto pode acabar? ou ser obrigado a acabar? Há várias idades para varias tarefas e Francisco Camacho alargou a ideia para além da dança e tem mesmo muitas idades em palco, e tem também um grupo de senhoras que vai ajudar, porque os corpos estão ali para serem olhados e não nos afastarmos deles. Olhar os corpos, e não fugir deles são velhos são velhas, no a está um a de anarquista é um alerta, não idades, só tempo que passou

Velhos, Velhas de Francisco Camacho, estreia amanhã à noite, sexta feira, no Theatro Circo de Braga, e fica sexta e sábado, às 21h30.