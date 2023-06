Sapatos Sujos e os clássicos, não vão para o céu.

© Bruno Simão

Dirty Shoes Don't Go To Heaven, é uma frase antiga de um amigo do encenador David Pereira Bastos.

A frase que dá o título ao espetáculo, Dirty Shoes Don't Go To Heaven, o que remete também para o pecado, o sujo não vai para o céu.

desafiado pela Escola de Mulheres, em Lisboa a criar um espetáculo, a partir dos clássicos gregos,

Eurípides, Sófocles e Ésquilo, e seguindo as escolhas de Fernanda Lapa, fundadora e diretora da Companhia.

Há contracena entre as várias personagens, mas principalmente o monólogo, como matéria prima em cena.

A tragédia grega, seguindo as várias encenações de Fernanda Lapa, revisitadas por David Pereira Bastos, com a escrita de Eurípides, Sófocles e Ésquilo, a tragédia grega, e coro que somos nós, a pontuar tudo

A partir de Eurípides, Sófocles e Ésquilo

Dramaturgia E Encenação David Pereira Bastos

Interpretação Bruno Soares Nogueira, Catarina Pacheco, Joana

Campelo, Leonor Cabral, Sílvia Figueiredo, Tomás Barroso E

Wagner Borges

Cenografia, Fotografia E Figurinos Bruno Simão

Música Original Ricardo Martins

Desenho De Luz Luís Moreira

Ilustração E Design Gráfico Daniel Silvestre

Orientador Masterclass De Tragédia Clássica Francisco Luís Parreira

Orientador Masterclass De Voz E Oralidade Coral João Henriques

Assessoria De Imprensa Showbuzz

Carpintaria Sérgio Trindade E Ricardo Trindade

Operação Técnica Maria João Arsénio

Direção De Produção Ruy Malheiro

Produção Executiva Inês Matos

Direção Artística Da Escola De Mulheres Marta Lapa E Ruy Malheiro

Dirty Shoes Don't Go To Heaven, nova criação de David Pereira Bastos, para a Escola de Mulheres, em Lisboa e fica até dia 18 de junho.