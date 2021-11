Saramago condecorado postumamente com Grande Colar da Ordem de Camões

José Saramago © Arquivo Global Notícias

O Presidente da República entregou esta terça-feira, a título póstumo, o Grande Colar da Ordem de Camões ao escritor José Saramago, "em nome de todos os portugueses".

O galardão foi entregue a Pilar del Río, viúva do prémio Nobel da literatura em 1998, no início do concerto que marca o arranque das comemorações do centenário do nascimento do escritor português, que só acontece em 2022.

"A palavra do escritor, sendo individual, dirige-se a todos e chega a muitos milhões. A palavra do Presidente representa muitos, alguns milhões, mesmo quando se dirige a um indivíduo ou, neste caso, ao seu legado", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa.

As celebrações do também Prémio Camões começam nesta terça-feira, um ano antes, com um programa cultural internacional em torno do Nobel da Literatura.