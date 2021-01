S.Carlos em Sua Casa

© créditos reservados

O Teatro Nacional S. Carlos, fecha a porta mas abre outras possibilidades que on line pode dar, e começa hoje a oferta da programação. Elisabete Matos, a diretora artística do S. Carlos fala nesta temporada como um tempo de regresso ao formato #São Carlos Volta a Sua Casa, para não perder o vinculo ao seu publico. Uma programação no S.Carlos que passa a ter transmissão gratuita de espetáculos já apresentados, nesta temporada às sextas feiras à noite depois das 21h00 e aos domingos à tarde a partir das 16h00. O concerto inaugural da Temporada, que reuniu no palco do Teatro Nacional S.Carlos, Pedro Meireles, (violino), Marco Pereira (violoncelo), António Rosado (piano) e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direção de Joana Carneiro. O programa inclui obras de Beethoven e Mahler. No domingo, é apresentada a ópera La Wally, de Alfredo Catalani, que foi para o palco em outubro, com António Pirolli na frente da Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Para esta temporada on line há também novos conteúdos, uma para o publico no Meu Baú, para que as pessoas tragam recordação mais antigas ou mais modernas do teatro e dos cantores ou solistas que passaram pelo S. Carlos e ainda e Bocas e Cenas, para as muitas histórias de palco, ou na retaguarda do palco, todos têm histórias a contar. Também para esta temporada on line, o S. Carlos vai estrear ABC compositores, prémio incentivo à composição.