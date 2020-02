Sebastian Morre em Espanha

© créditos reservados

É uma das peças mais sombrias de Tennesee Williams, no sul dos Estados Unidos, em New Orleans e Bruno Bravo que encena esta peça seguiu essa linha ténue da verdade. muito marcada neste Subitamente no Verão Passado. Profundamente literário, Tennessee Williams escreve nesta peça, uma personagem que nunca chega a a aparecer, o morreu o ano passado, subitamente no verão passado e essa personagem é o motor de toda a acção, Sebastian. A mãe fala em Sebastian como como um poeta luminoso, eternamente jovem, casto, mas a verdade está em Espanha. Acompanhado pela prima Catharine, que com ele viajou pela primeira vez. É ela a única testemunha da morte do primo, em Espanha, talvez na guerra civil. Que verdade por ser esta vista de dois lados? com duas naturezas, com muitas vertigens, que linha é essa que separa a ficção de uma certa realidade?

encenação Bruno Bravo, texto Tennessee Williams, tradução Miguel Castro Caldas, com Alice Medeiros, Carolina Salles, Joana Campos, João Pedro Dantas, José Leite, Marina Albuquerque, Mónica Garnel, cenário e figurinos Stéphane Alberto, confeção de figurinos Atelier Oficina, construção de cenário David Paredes, assistência de cenografia Virginia Alves da Silva (Cuca)desenho de luz Alexandre Costa, música e sonoplastia Sérgio Delgado, voz off Bruno Huca, produção executiva e assistência de encenação Leonardo Garibaldi, coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Primeiros Sintomas.

Subitamente no Verão Passado, da Companhia Primeiros Sintomas, está na Sala estúdio do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, quarta e sábado às 19h30, quinta e sexta às 21h30, e domingo às 16h30, ainda até 23 de fevereiro.