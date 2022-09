Segunda parte de Odisseia, O Agora que Demora

© Patricia Cividanes

A proposta de Christiane Jatahy foi criar dois espetáculos, a partir dessa ideia, o que é que nos pode dizer uma história com três mil anos, neste tempo em que vivemos hoje e agora? Nossa Odisseia é essa leitura, que segue Homero. Primeiro foi "Ítaca", que estreou em Portugal e agora regressa com "O Agora que Demora", que fecha o diptico. Embora neste caso tudo tenha começado do fim para o principio.

A realidade destes dias e a ficção de Homero, cruzam-se, na tela de cinema, ao fundo do palco, em forma de documentário. Christiane Jatahy filmou pessoas entre 2018 e 2109 em Jenin, na Palestina; num campo de refugiados no Líbano e na Grécia; no centro de Joanesburgo; e numa comunidade indígena na Floresta Amazónica.

O cinema e o teatro e como os os atores dessas comunidades usam os versos da ficção de Homero para falar sobre as realidades que vivem.

Esta é a Odisseia de Christiane Jatahy, esta é a Odisseia de um mundo sempre a contar as mesmas histórias em circulo, e onde pergunta, onde é que poderemos quebrar este ciclo de repetição.

O Agora que Demora espectaculo da encenadora e realizadora brasileira Christiane Jatahy, estreia hoje no Teatro S. Luiz em Lisboa e fica de quarta a sábado às 20h00 e domingo, último dia às 17h30.