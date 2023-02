Sem medo de nada, nem do estranho, do outro

© Filipe Ferreira

Por José Carlos Barreto 14 Fevereiro, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Sem Medo" parte de vários lugares da criação de Teresa Coutinho, começa no Livro Simão sem Medo, de Miguel Granja, mas também de Aventuras de João Sem Medo e até de Alice no País das Maravilhas, aqui a miúda é Simone.

Até deixar de tocar piano, que muito lhe faz lembra a avó, mas tocar piano é uma das coisas que a faz mais feliz e perante tudo isto, entra dentro do espelho como a Alice e começa tudo.

Nesse fantástico mundo, primeiro Simone estranha, porque tudo é diferente mas depois aprende a lidar com essa ideia do diferente, mas também da perda, da saudade, do luto.

Num mundo cheio de personagens fantásticas, Simone viaja por todos esses lugares e vai encontrando personagens que sem medo do outro, a fazem encontrar um caminho a seguir

A partir de Simão sem Medo de Miguel Granja

texto e criação

Teresa Coutinho

apoio à criação, vídeo

Lúcia Pires

desenho de luz

Daniel Worm d"Assumpção

figurinos

Bárbara Felicidade

sonoplastia

Teresa Coutinho, Lúcia Pires

administração e gestão financeira

interpretação

Ana Baptista, Ana Valentim, Cláudio de Castro, Tânia Alves

Sem Medo, estreia hoje, 14 de fevereiro, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, terça e quarta, às 11h00 da manhã, quinta e sexta, às 15h00, e sábado, às 19h00.