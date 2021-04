Semana dos museus, viajamos a Serralves

© créditos reservados

Voltam a abrir as portas, todos os museus do país, e é sempre à terça que começa a semana. Como uma espécie de porta voz, olhamos mais de perto Serralves. O Museu reabre com as exposições de Louise Bourgeois, R.H. Quaytman e Nalini Malani, três nomes, três marcas da arte contemporânea universal.

Primeiro com Louise Bourgeois, Paris 1911, Nova Iorque 2010, sete décadas, para a ver obras da artista entre finais dos anos 40 do século passado e 2010. Deslaçar Um Tormento, é o nome desta exposição, associados a vivências e acontecimentos traumáticos infância, a família, a sexualidade, o corpo, a morte e o inconsciente, que a Louise Bourgeois tratou e exorcizou através da arte

depois

R.H.Quaytman, com o Sol não se move, capitulo 35, ele que aborda a pintura como se fosse poesia: ao ler um poema, repara-se em palavras específicas, apercebemo-nos de que cada palavra ganha uma ressonância. As pinturas de Quaytman, organizadas em capítulos estruturados como um livro, têm uma gramática, uma sintaxe e um vocabulário. Enquanto o trabalho é delimitado por uma estrutura rígida a nível material - surgem apenas em painéis chanfrados de contraplacado em oito tamanhos pré estabelecidos

para fechar

a primeira exposição em Portugal da artista indiana Nalini Malani. Conhecida pelas pinturas e desenhos, a mostra em Serralves mostra uma parte do trabalho igualmente relevante onde apresenta exclusivamente, animações desenvolvidas entre finais dos anos 1960 e este tempo de agora numa cena artística indiana dominada por homens, Nalini Malani tira a cabeça fora de água, como uma voz provocatória e feminista, pioneira com meios artísticos como o cinema experimental, o vídeo e a instalação. Além de dar voz às mulheres,

este é só um olhar rápido sobre Serralves, os museus voltam a abrir as portas a partir desta semana,, pelo menos para marcar a ocasião , vá a um museu, há de certeza um que valha a pena aí ao pé de casa.

Esta é a semana da reabertura dos museus, há de haver um perto de si.