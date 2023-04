Sempre "irreverente", Casa da Música celebra a maioridade

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

Lou Reed foi o primeiro a subir ao palco na Casa da Música, no Porto, a 14 de Abril de 2005.

Foi com rock que abriu a Casa, que comemora 18 anos, esta sexta-feira, com música de Anton Bruckner, interpretada pela Orquestra Sinfónica do Porto (OSP), dirigida pelo maestro austríaco Leopold Hager. Será o concerto de despedida do maestro histórico de Salzburg, "um mestre dos clássicos", que escolheu a OSP para dizer adeus aos palcos, por ser uma orquestra que "tanto lhe deu e tanto recebeu dele, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista artístico", salienta o director artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco.

O concerto com a Sinfonia n.º8 de Bruckner será assim, um "momento marcante", mas a noite de aniversário terá também uma festa com DJs, entre eles Branko, provando que a sala de espectáculos, no Porto, é uma casa aberta a todas as músicas.

António Jorge Pacheco sublinha o papel da música como "uma ferramenta muitíssimo eficaz de integração social, coesão e (criação) de momentos de auto-estima", além de "forma de arte e excelência artística". É nestes dois planos que o director artístico da Casa da Música olha para o futuro, com a esperança de que "nunca deixe de ser irreverente", agora que é uma casa adulta.

Os 18 anos serão celebrados com 18 espectáculos, que incluem concertos, instalações, visitas guiadas, um safari fotográfico e outras actividades ligadas à educação.

Para os que nasceram há 18 anos, haverá um lote de bilhetes gratuitos. De resto, a forma como as "camadas mais jovens se relacionam com as fontes de informação" é um dos desafios apontado por António Jorge Pacheco, que está no cargo há quase 15 anos.

O director artístico admite que não ficará "por muitos mais anos", até porque "nunca tive a intenção de me eternizar", mas reserva o momento da saída para uma decisão a ser tomada em conjunto com a administração da Casa da Música. Por enquanto, é tempo de festa, mantendo "atenção constante ao que se passa, à evolução da sociedade, (com a Casa) sempre atenta aos gostos musicais e novas tendências".

