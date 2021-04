25 de Abril © Pedro Rocha / Global Imagens

A cidade de Vila do Conde celebra o 25 de Abril com um evento online para apoiar os artistas locais.

Em comunicado, João Rei Lima, produtor da iniciativa "Sentir Abril 2021", lembra que desde 1975 que os habitantes de Vila do Conde se reúnem na noite do dia 24 de abril, no Largo dos Artistas, para cantar a canção "Grândola, Vila Morena", às 0h20.

Devido à pandemia de Covid-19, este ano, a Câmara Municipal de Vila do Conde vai promover o evento comemorativo do Dia da Liberdade de forma digital, que será transmitido virtualmente na página de Facebook da autarquia.

A iniciativa contará com participação de 21 cantores e músicos de Vila do Conde, que interpretarão temas associados à data, em 21 diferentes locais da cidade e do concelho.



Já no ano passado, devido ao confinamento a que obrigou a pandemia de Covid-19, o evento decorreu online: