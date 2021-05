Serralves com João Vieira, no Palácio da Bolsa

© Filipe Braga

Por José Carlos Barreto 17 Maio, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São as parcerias que Serralves faz, principalmente com aqueles que deram a cara e o nome para a fundação do museu de Serralves, como é o caso da Associação Comercial do Porto. Tirar obras que estão guardadas em Serralves e traze-las à luz dos olhares de um publico, que não tinha outra possibilidade de ver estas obras, é a ideia base deste programa que tem Joana Valsassina como voz fundamental.

Para ver, agora no Palácio da Bolsa, no Porto, duas obras marcantes de João Vieira, "A" Grande e Caixa Branca.

Alargar os públicos, ter gente que habitualmente não iria ver estas obras, em sítios, como neste caso do Palácio da Bolsa, no Porto.

Obras de João Vieira artista marcante dos anos 50 do século passado e que é encarado como um dos primeiros a usar a performance e instalação em Portugal,como forma de arte.

Obras de João Vieira, do acervo de Serralves, agora no Palácio da Bolsa, no Porto, ainda até 12 de Setembro.