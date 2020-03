Serralves leva toda a programação e os jardins até nossa casa

© Pedro Correia/Global Imagens

Perante a impossibilidade de abrir ao público o Museu, o Parque ou a Casa do Cinema, Serralves criou um projeto que leva todos os espaços da Fundação, interiores e exteriores, até casa de todos.

A Fundação quebrou as barreiras físicas para poder manter a ligação com o público e a programação ativa. Através de um clique todos os espaços de Serralves vão até nossa casa, como explica Maria Alcaparra, coordenadora de comunicação da Fundação.

"Por um lado vamos ter conversas com artistas em direto, vídeos de exposições, visitas orientadas, estamos a partilhar todas as nossas conferências, espetáculos, as pessoas podem estar em casa a assistir às conferências que se realizam em Serralves. Estamos a criar playlists, a sugerir listas de músicas ou relacionadas com artistas ou com outras áreas do nosso trabalho, estamos a preparar exposições que as pessoas podem realizar em casa, segundo as instruções dos artistas farão elas próprias uma exposição".

Os 18 hectares do Parque de Serralves são outra componente importante do SOLE.

"Cada vez que olhamos para os vídeos e fotografias percebemos que a vida continua, as flores continuam a florescer principalmente agora na primavera. É possível ver os animais, a flora, tudo aquilo que neste momento temos dificuldade física para ver, podemos ter aqui", conta Maria Alcaparra.

SOLE - Serralves On Line Experience - já está ativo. "Através das redes sociais: Facebook, Instagram, no nosso canal de YouTube ou visitar o nossos site onde tem informação sobre cada área especifica e onde há uma área que reúne de todos estes conteúdos. Temos também uma Newsletter diária".

Serralves começa os dias com uma citação de um artista que faz parte da coleção do Museu. Hoje, Yoko Ono serve de inspiração com a frase: "Se a tua vida muda, também podemos mudar o mundo".

Aceda aqui à #SERRALVESONLINEEXPERIENCE