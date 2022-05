Sétimo Ciclo de Concertos de Coimbra, do Leste ao Novo Mundo

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 04 Maio, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um regresso aos palcos, aos vários palcos do ciclo de concertos de Coimbra, que tem a cidade, a música e o tempo, como linha a seguir nestes dias até domingo. Tiago Nunes, o diretor do ciclo de concertos de Coimbra destaca precisamente esta ideia de ter a cidade inteira como palco da música,

o Festival vai estar em muitos locais de Coimbra.

A música a ressoar em quatro dias de concertos, com música do leste até ao novo mundo, música que também passa por várias escolas e quer celebrar Coimbra, que tem agora a chancela de Património da UNESCO, numa programação com oito concertos, a grande a grande maioria são gratuitos, com músicos com assinatura reconhecida.

O concerto de fecho no domingo, vai ser ele mesmo uma celebração com duas centenas de pessoas em palco.

A cidade, a música e o tempo com composições de Tchaikovsky, Rachmaninoff ou Gershwin, espalhados por Coimbra, numa edição que é tida como a mais internacional, com os vários músicos que vêm à cidade.

Programação Música

5 Maio

21h30

Pavel Gomziakov & Adriano Jordão

Arpeggione de Schubert e obras de Liszt para violoncelo e piano

Local: Conservatório de Música de Coimbra

Entrada livre

6 Maio

21h30

Gülsin Onay

Obras de Haydn, Mendelssohn e Chopin

Local: Conservatório de Música de Coimbra

Bilheteira

7 Maio

11h00

Jorge e Joana Ly

Sonatas para Violino e Piano de C.Franck e G.Fauré

Local: Igreja da Misericórdia

Entrada livre

15h00

Zoran Imsirovic | A última sonata de Schubert, D.960

Obras de R.Schumann e F.Schubert

Local: Igreja da Misericórdia

Entrada livre

21h30

Concerto para Piano n.º 2 de Rachmaninoff

Orquestra Sinfónica do Algarve e Leonardo Hilsdorf

Local: Conservatório de Música de Coimbra

Bilheteira

8 Maio

12h00

Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev

concerto para toda a família

Orquestra Arco Ribeirinho

Local: Igreja do Colégio da Trindade (Casa da Jurisprudência)

Entrada livre

15h00

Rodrigo Teixeira | Integral dos estudos de Chopin

Recital de Talento Emergente

Local: Igreja do Colégio da Trindade (Casa da Jurisprudência)

Entrada livre

Sétimo Ciclo de Concertos de Coimbra, começa amanhã, quinta feira 05 de maio e vai até domingo 08 de maio.