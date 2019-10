Shakespeare todo em 97 Minutos

© Créditos reservados

97 minutos para todas as peças de Shakespeare, é um ritmo infernal, cómico e trágico, Rúben Madureira é um dos novos atores, desta nova versão com encenação de António Pires, é entrar sair, vestir despir, de perder o fôlego. Foi preciso fazer alguns retoques no texto mais datado, embora as partes de Shakespeare são mesmo as partes de Shakespeare e até entra a rádio, claro, o futebol na radio, nesta rádio, a TSF. Shakespeare em 97 minutos, 97 minutos disse bem, é o nome do espetáculo, às vezes um pouco menos mas nunca passa dos 97 minutos. Texto, mas também canções e movimento de dança de muita coreografia, com a ajuda de Sissi Martins, que pôs estes maduros a dança em cima de Shakespeare.

Texto; Adam Long, Daniel Singer e Jess Borgeson. Encenação António Pires. Interpretação: Pedro Pernas, Rúben Madureira e Telmo Ramalho.

As Obras Completas de William Shakespeare em 97 minutos, está no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, no Parque das Nações.