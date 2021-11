Siamo Donne, as divas na festa do cinema italiano

© créditos reservados

Esta vai ser a edição das mulheres, um lugar especial às grandes atrizes e intérpretes do cinema italiano com a Siamo Donne, divas do cinema italiano, em memória com a ajuda da Cinemateca Portuguesa. Stefano Savio, o director da festa do cinema italiano, relembra a importancia das divas do cinema italiano em Portugal: logo a seguir ao 25 de abril, as divas italianas marcaram os ecrãs de cinema, Sophia Loren, Monica Vitti, Silvana Mangano, Claudia Cardinale, Alida Valli, Anna Magnani e muitas outras.

15 filmes para lembrar as grandes divas do cinema italiano, que marcaram gerações, reconhecidas em Itália, mas também no resto do mundo e também especialmente aqui em Portugal.

A Festa abre hoje com o ultimo filme de Nanni Moretti.

Uma sala cheia para Tre Piani, de Nanni Moretti, e também a expectativa para conversar e ver o novo filme da ativista, fotografa, politica Letizia Battaglia, com Era uma vez a Mafia.

Letizia Battaglia vai estar em Portugal com a exposição de fotografias "MAFIA PASSIONE... AMORE" e ainda com o filme exibição dos filmes Shooting the Mafia, de Kim Longinotto e Era Uma vez a Máfia, de Franco Maresco.

A sessão de abertura da Festa do Cinema Italiano, está marcada para hoje no cinema S. Jorge em Lisboa, e a 14ª edição fica até 11 de Novembro.