Silêncio, quantas palavras podemos dizer

Silêncio, a palavra em si já pesa, Guilherme Gomes um dos co autores do texto e da encenação quis fazer uma pesquisa sobre o diálogo silencioso que estabelecemos no século XXI. O silencio das palavras não ditas, que pode criar tensões, mas também o silencio que muito diz, como o silencio pode dizer tanta coisa.

Cinco atores dão voz a cinco personagens, onde o silencio está presente nas relações, não entre elas, porque todas as personagens não estão relacionadas.

Há palavras que ainda não foram inventadas, para uma certa ideia de tensão, perguntam os autores de silencio: o que fazer, quando não se pode dizer nada?

O silencio que depois de burilado pode ser matéria prima com muito valor, e até de comunicação.

direção, texto e encenação Cédric Orain, Guilherme Gomes

com Guilherme Gomes, João Lagarto, Marcello Urgeghe, Tânia Alves, Teresa Coutinho

música Marion Cros

cenografia e vídeo Pierre Nouvel

figurinos Ângela Rocha

desenho de luz Bertrand Couderc

direção técnica Edouard Lyotard Khouri-Haddad

operação de vídeo e som Théo Lavirotte

operação de luz Boris Pijetlovic

tradução Carina Amaral dos Santos

administração, produção executiva, difusão Maria João Garcia (PT), La Magnanerie - Anne Herrmann, Victor Leclère, Martin Galamez, Lauréna de la Torre(FR)

produção Teatro da Cidade, Compagnie La Traversée

coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Maison de la Culture d"Amiens / Pôle européen de création et de production, Le phénix - Scène nationale de Valenciennes - Pôle européen de création, CRETA - Laboratório de Criação Teatral

residências artísticas O Espaço do Tempo, Les Plateaux Sauvages

Silêncio, está na sala estúdio do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, de quarta a sábado às 19h30 e ao domingo às 14h30, até 10 de outubro de 2021.