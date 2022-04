"Sim, volto porque preciso que me amem." Maria do Rosário Pedreira em "O meu Corpo Humano"

© Paulo Spranger/Global Imagens

Por Teresa Dias Mendes 16 Abril, 2022 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O móbil foi sempre o corpo", e à medida que o verso chegava, Maria do Rosário Pedreira foi tentando encaixar cada poema numa parte do corpo humano. Escritos recentemente, a maioria, a autora juntou outros mais distantes, e foi mudando a pele das palavras, às vezes as datas, vestindo neles a dor dos tempos presentes." como os Seios, sobre a Síria, ou os Pulmões sobre a criança encontrada morta na praia da Turquia, ou a Coxa, que eu tinha feito para um livro sobre os pecados mortais, ou mesmo o Carpo, Metacarpo e Dedos, que eu tinha feito sobre a violência doméstica. Houve a possibilidade de alguns desses poemas já escritos poderem vestir uma outra pele, e houve de facto tantos poemas novos sobre partes do corpo, que eu percebi que havia a possibilidade de publicar." Fechada em casa, em plena pandemia, assim lhe bateu à poesia à porta, é desse tempo recente que nasce este novo livro " O Meu Corpo Humano".

Ouça aqui a entrevista com Maria do Rosário Pedreira. Cuidado técnico de Paulo Jorge Guerreiro. 00:00 00:00

João Luís Barreto Guimarães, poeta e médico, é quem vai dissecar este corpo na apresentação pública, marcada para dia 21 em Lisboa , na livraria Ler Devagar- Lx Factory : " gosto muito dele, somos amigos, e editamos os dois na Quetzal . Sendo médico, entende melhor o corpo humano , faz todo o sentido".

Sendo também responsável por uma aula de Introdução à Poesia, no Instituto Abel Salazar, a presença de João Luís Barreto Guimarães , deixa adivinhar uma obra de anatomia, sobre o corpo de poemas, de Maria do Rosário Pedreira.

"Não sei se volto", escreveu a autora em "Poesia Reunida". Dez anos depois, diz-nos ela:

"É o meu corpo/humano: vê, ouve,/toca, pensa e/ dói-lhe./Volto porque/preciso muito/que me amem."