Simplesmente Bernardo

"Ui, foi um chuto para as estrelas", recorda Inês Laginha, quando fixa o momento da ideia: "Incrível, incrível, era se eu desafiasse a Maria João Pires a fazer este concerto em Belgais e reunir os pianistas mais próximos do Bernardo, e os outros que ajudaram a escrever os livros de partituras, era incrível. Mas a gente concebe estas coisas e acha que vai ser impossível. É uma sorte gigantesca". E aí está, e lá vão eles. Este sábado, os 8 pianistas juntam-se no Centro de Artes de Belgais, com público.

"É uma noite de festa, emocionante, poder celebrar o Bernardo assim."

O mês de junho, data de aniversário do pianista e compositor que morreu há 9 anos, é desde então, um mês que celebra a música e o músico.

Este ano, a Casa Sassetti promoveu um programa mais vasto, que começou com o lançamento do álbum A Menina do Mar (espetáculo com música composta por Bernardo Sassetti e narração de Beatriz Batarda) terminando o ciclo a 26, com o concerto em Belgais.

Mário Laginha e Filipe Melo são 2 dos 8 pianistas que vão juntar-se ao coro de mãos, celebrando o pianista e compositor.

Alegria, emoção, festa. Estão em pulgas para tocar esta viagem.

O entusiasmo dos dois pianistas é também o sonho dos outros.