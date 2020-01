© créditos reservados

No fundo é um regresso, a esta ideia de estar sozinho em palco, com um microfone e muitas histórias para contar, é claro histórias do dia a dia de Jorge Mourato, e diz o próprio, coisas que lhe dão na gana, turistas e turismo, bichos, filmes, sogras e claro, esse é o tema fundamental, sexo. Sem sexo nem querer ir ver um espetáculo. Claro que a ideia é fazer rir, mas, e aqui o mas é também fundamental, estarmos aqui a rir, só porque sim, pode ser um pouco, bem enfim, palerma, é também para refletir sobre a nossa vida de todos os dias. Podemos refletir a rir, neste regresso, porque de facto Jorge Mourato, lá atrás, fez stand up, agora volta mais maduro, mais tranquilo, até mais sarcástico. Sinceramente é o nome do espetáculo, tem aqui um soluço, com um ponto, sincera.mente, é um trocadilho para apimentar ainda mais a coisa. São as dúvidas e as certezas existências de Jorge Mourato, ele e um microfone, mais nada o resto são histórias. Sincera.mente de Jorge Mourato, todas as quartas feiras no teatro Villaret, em Lisboa, estreia amanhã à noite, quarta feira 22 de janeiro.