"Situação insustentável." Livreiros pedem medidas urgentes ao Governo

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Rute Fonseca com Francisco Nascimento 17 Abril, 2020 • 23:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) continua à espera de medidas do Governo para fazer face à crise provocada pelo novo coronavírus no setor.

Depois de uma reunião, há duas semanas, com o Executivo, a APEL viu cancelado um novo encontro, com a justificação de que a ministra da cultura, Graça Fonseca, daria uma conferência de imprensa nesta sexta-feira, com o setor a ser um dos temas de destaque.

A conferência de imprensa decorreu, com o Ministério da Cultura a anunciar medidas para os meios de comunicação social, no entanto, sobre editores e livreiros, Graça Fonseca não se pronunciou.

O presidente da associação, João Alvim, confessa que ficou surpreendido, e já pediu uma nova reunião com a tutela. O dirigente lamenta que para os livreiros e livrarias nem uma palavra tenha sido dirigida.

"Ficámos surpreendidos porque o natural seria aprofundarmos aquilo que é possível fazer. Isso não aconteceu e nem conseguimos saber o que se iria seguir. A ministra deu a conferência e nem falou em nós. Tivemos de anunciar o nosso protesto, e a direção da APEL já pediu uma nova reunião à ministra, para percebermos o que é que o ministério pretende fazer atendendo à nossa situação", refere o dirigente.

As livrarias encontram-se encerradas desde que foi decretado o estado de emergência, o que desencadeou uma queda de 80% da atividade livreira. João Alvim admite que esta "é uma situação insustentável para os livreiros, editores, e todos aqueles que trabalham com os livros". O presidente da APEL lembra que "quando se fala de editores, estamos a falar de muitas pessoas que são especialistas e trabalham como independentes, desde tradutores a revisores".

Para apoiar o sector do livro, a APEL apresenta várias medidas, entre as quais, a criação de um subsídio a fundo perdido para as rendas durante o período de inatividade, bem como a revisão da lei do arrendamento para livrarias. A associação defende ainda a aplicação transitória de 0% de IVA durante um ano.