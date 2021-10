S.João reabre no Porto com Lear

© créditos reservados

Vai ser um fim de semana de abertura, reabertura talvez seja melhor dito. O teatro na voz do diretor Nuno Cardoso, é tempo de devolver o S. João ao público, celebrar e interrogar a longevidade. E essa ideia de Teatro Nacional, fará sentido? é a pergunta, sim! Garante Nuno Cardoso e até com um duplo papel. Fazer a ligação com o mundo exterior, até longe das fronteiras, neste mundo cada vez mais global e ser a Ágora dos cidadãos.

O papel do teatro, seja ele nacional ou não, estas vão algumas das palavras para discutir o teatro nacional, com o teatrólogo norte-americano Marvin Carlson, que abre o debate sobre as: encarnações e os desafios dos teatros nacionais no colóquio internacional "Teatros Nacionais: missões, tensões, transformações". E depois os primeiros dias do novo palco do S.João para Lear, a versão de Nuno Cardoso do rei Lear de Shakespeare e a escolha não é inocente.

No palco, no novo palco do Teatro Nacional S. João junta-se a velha mobília, cadeiras e armários, muitos dos objetos que fizeram o teatro nos últimos 30 anos, são agora o cenário de Lear.

o Lear , nesta versão tem a memória toda do teatro para três dias para falarem em voz alta sobre o que foram, o que são e o que querem ser.

Lear, de William Shakespeare, encenação Nuno Cardoso, tradução António M. Feijó, apoio à encenação e à dramaturgia Manuel Tur, cenografia F. Ribeiro, guarda-roupa TNSJ, desenho de luz

José Álvaro Correia, desenho de som Joel Azevedo, música Pedro "Peixe" Cardoso, movimento

Elisabete Magalhães

interpretação:

Afonso Santos, António Afonso Parra, António Durães, Joana Carvalho, João Melo, Lisa Reis, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Paulo Freixinho, Pedro Frias, Rodrigo Santos sérgio sá cunha

A atriz Lisa Reis faz parte do elenco no âmbito do programa de cooperação com o ministério da cultura e das indústrias criativas de Cabo Verde.

Fim de semana de abertura do Teatro Nacional S.João, no Porto, com debates e a pré apresentação de Lear, versão do Rei Lear de Shakespeare.